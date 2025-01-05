Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.
Finanzielle Vorteile:
Die Rentabilität ist im Vertrag festgelegt. Management: Ribas Hotel Group.
Ein einzigartiger Komplex von 16 Boutique-Villen in tropischer Natur, in einer der renommiertesten Ecken von Bali.
Ubud - dieser Teil der Insel verbindet harmonisch Naturlandschaften, entwickelte Infrastruktur und bequemen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Bali.
Villa mit 1 Schlafzimmer 63 m2 - 140.000 USD
Villa mit 2 Schlafzimmern 116 m2 - 240.000 USD
Anzahlung - 30%
Keine Zinsverlängerungen bis zum Ende der Konstruktion
Fertigstellung: 4. Quartal 2026.
Infrastruktur: