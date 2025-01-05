Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.

Finanzielle Vorteile:

Jahresrendite - von USD 37,059

Nettogewinn pro Jahr - ab USD 18,333

ROI - 15,1%

Kapitalisierung - 22,3%

Die Rentabilität ist im Vertrag festgelegt. Management: Ribas Hotel Group.

Ein einzigartiger Komplex von 16 Boutique-Villen in tropischer Natur, in einer der renommiertesten Ecken von Bali.

Ubud - dieser Teil der Insel verbindet harmonisch Naturlandschaften, entwickelte Infrastruktur und bequemen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Bali.

Anzahl der Schlafzimmer: 1, 2

Fläche: 63 m2 bis 116 m2

Einrichtung: voll möbliert

Villa mit 1 Schlafzimmer 63 m2 - 140.000 USD

Villa mit 2 Schlafzimmern 116 m2 - 240.000 USD

Anzahlung - 30%

Keine Zinsverlängerungen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur: