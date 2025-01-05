  1. Realting.com
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Ubud, Indonesien
von
$140,000
13
ID: 27561
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 003236
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 05.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Stadt
    Ubud

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.

Finanzielle Vorteile:

  • Jahresrendite - von USD 37,059
  • Nettogewinn pro Jahr - ab USD 18,333
  • ROI - 15,1%
  • Kapitalisierung - 22,3%

Die Rentabilität ist im Vertrag festgelegt. Management: Ribas Hotel Group.

Ein einzigartiger Komplex von 16 Boutique-Villen in tropischer Natur, in einer der renommiertesten Ecken von Bali.

Ubud - dieser Teil der Insel verbindet harmonisch Naturlandschaften, entwickelte Infrastruktur und bequemen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Bali.

  • Anzahl der Schlafzimmer: 1, 2
  • Fläche: 63 m2 bis 116 m2
  • Einrichtung: voll möbliert

Villa mit 1 Schlafzimmer 63 m2 - 140.000 USD
Villa mit 2 Schlafzimmern 116 m2 - 240.000 USD

Anzahlung - 30%
Keine Zinsverlängerungen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • Infinity Pool
  • Restaurant mit gesundem Menü
  • SPANIEN
  • Jacuzzi mit Wasserfall
  • Yoga-Bereich
  • Kino und Außenterrasse
  • Conciergeservice
  • 24/7 Sicherheit

Standort auf der Karte

Ubud, Indonesien

Sie sehen gerade
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonesien
von
$140,000
