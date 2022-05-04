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Квартира в новостройке Sega Metro Park

Кючюкчекмедже, Турция
от
$190,000
;
11
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ID: 39643
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Sega Metro Park — это престижный жилой и инвестиционный проект, расположенный в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 6 500 м² и состоит из шести 9-этажных зданий, включающих 291 квартиру планировок 2+1 и 3+1, а также 44 коммерческих помещения.

Sega Metro Park предлагает широкий выбор премиальных удобств, включая турецкий хаммам, паровые комнаты, сауну, фитнес-центр, подземную парковку и круглосуточную систему охраны. Благодаря стратегическому расположению рядом с метро, линией Metrobus, торговыми центрами и университетами, проект обеспечивает высокий уровень комфорта и отличную транспортную доступность.

10 ключевых преимуществ Sega Metro Park:

  • Престижное расположение в районе Кючюкчекмедже, Стамбул.

  • Всего 3 минуты до линии Metrobus и 7 минут до станции метро.

  • 291 современная квартира с удобными семейными планировками.

  • 44 коммерческих помещения, удовлетворяющих повседневные потребности жителей.

  • Роскошная инфраструктура: турецкий хаммам, сауна и современный фитнес-центр.

  • Двухуровневая подземная парковка для удобства владельцев автомобилей.

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения, обеспечивающие безопасность жителей.

  • Близость к крупным торговым центрам, таким как Aqua Florya и 212 Mall.

  • Рядом расположены Стамбульский университет Айдын (Istanbul Aydın University) и Университет Арель (Istanbul Arel University).

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря устойчивому спросу на аренду недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Sega Metro Park
Кючюкчекмедже, Турция
от
$190,000
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