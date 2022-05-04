Квартира в новостройке Sega Metro Park

Sega Metro Park — это престижный жилой и инвестиционный проект, расположенный в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 6 500 м² и состоит из шести 9-этажных зданий, включающих 291 квартиру планировок 2+1 и 3+1, а также 44 коммерческих помещения.
Sega Metro Park предлагает широкий выбор премиальных удобств, включая турецкий хаммам, паровые комнаты, сауну, фитнес-центр, подземную парковку и круглосуточную систему охраны. Благодаря стратегическому расположению рядом с метро, линией Metrobus, торговыми центрами и университетами, проект обеспечивает высокий уровень комфорта и отличную транспортную доступность.
10 ключевых преимуществ Sega Metro Park:
Престижное расположение в районе Кючюкчекмедже, Стамбул.
Всего 3 минуты до линии Metrobus и 7 минут до станции метро.
291 современная квартира с удобными семейными планировками.
44 коммерческих помещения, удовлетворяющих повседневные потребности жителей.
Роскошная инфраструктура: турецкий хаммам, сауна и современный фитнес-центр.
Двухуровневая подземная парковка для удобства владельцев автомобилей.
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения, обеспечивающие безопасность жителей.
Близость к крупным торговым центрам, таким как Aqua Florya и 212 Mall.
Рядом расположены Стамбульский университет Айдын (Istanbul Aydın University) и Университет Арель (Istanbul Arel University).
Высокий инвестиционный потенциал благодаря устойчивому спросу на аренду недвижимости.