Квартира в новостройке Sega Metro Park

Sega Metro Park — это престижный жилой и инвестиционный проект, расположенный в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 6 500 м² и состоит из шести 9-этажных зданий, включающих 291 квартиру планировок 2+1 и 3+1, а также 44 коммерческих помещения.

Sega Metro Park предлагает широкий выбор премиальных удобств, включая турецкий хаммам, паровые комнаты, сауну, фитнес-центр, подземную парковку и круглосуточную систему охраны. Благодаря стратегическому расположению рядом с метро, линией Metrobus, торговыми центрами и университетами, проект обеспечивает высокий уровень комфорта и отличную транспортную доступность.

10 ключевых преимуществ Sega Metro Park: