Квартира в новостройке Centric Istanbul

Centric Istanbul — один из лучших инвестиционных проектов в самом сердце Стамбула, расположенный на оживлённой улице Basin Express, которая считается одним из важнейших деловых и инвестиционных районов города. Проект предлагает привлекательные виды, а его близость к аэропортам и развитой транспортной инфраструктуре делает его идеальным выбором как для комфортного проживания, так и для ведения бизнеса.
Centric Istanbul отличается просторными жилыми помещениями, современной архитектурой, развитой инфраструктурой для отдыха и широким спектром услуг, обеспечивающих высокий уровень комфорта и качества жизни.
Преимущества проекта
Стратегическое расположение на оживлённой улице Basin Express, одном из главных деловых районов Стамбула.
Удобная транспортная доступность: рядом находятся аэропорты, станции Metrobus и метро.
Просторные квартиры с современными планировками, закрытыми кухнями и площадью до 234 м².
Частичные виды на Мраморное море и будущий Стамбульский канал (Canal Istanbul).
Развитая инфраструктура: зелёные зоны, бассейн, турецкий хаммам и современные спортивные объекты.
Рядом с торговыми центрами и роскошными отелями, что делает проект особенно привлекательным для инвесторов.
Подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.
Высокий инвестиционный потенциал: ожидаемая доходность может достигать 35% в течение двух лет.
Близость к университетам, школам и больницам, что делает проект отличным выбором для семей.
Гибкие условия оплаты с возможностью приобретения недвижимости в рассрочку.