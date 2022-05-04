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Квартира в новостройке Centric Istanbul

, Турция
от
$207,000
;
5
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ID: 39640
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.07.2026

Местонахождение

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О комплексе

Centric Istanbul — один из лучших инвестиционных проектов в самом сердце Стамбула, расположенный на оживлённой улице Basin Express, которая считается одним из важнейших деловых и инвестиционных районов города. Проект предлагает привлекательные виды, а его близость к аэропортам и развитой транспортной инфраструктуре делает его идеальным выбором как для комфортного проживания, так и для ведения бизнеса.

Centric Istanbul отличается просторными жилыми помещениями, современной архитектурой, развитой инфраструктурой для отдыха и широким спектром услуг, обеспечивающих высокий уровень комфорта и качества жизни.

Преимущества проекта

  • Стратегическое расположение на оживлённой улице Basin Express, одном из главных деловых районов Стамбула.

  • Удобная транспортная доступность: рядом находятся аэропорты, станции Metrobus и метро.

  • Просторные квартиры с современными планировками, закрытыми кухнями и площадью до 234 м².

  • Частичные виды на Мраморное море и будущий Стамбульский канал (Canal Istanbul).

  • Развитая инфраструктура: зелёные зоны, бассейн, турецкий хаммам и современные спортивные объекты.

  • Рядом с торговыми центрами и роскошными отелями, что делает проект особенно привлекательным для инвесторов.

  • Подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

  • Высокий инвестиционный потенциал: ожидаемая доходность может достигать 35% в течение двух лет.

  • Близость к университетам, школам и больницам, что делает проект отличным выбором для семей.

  • Гибкие условия оплаты с возможностью приобретения недвижимости в рассрочку.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Centric Istanbul
, Турция
от
$207,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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