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Квартира в новостройке GENN Halkalı

Кючюкчекмедже, Турция
от
$188,300
;
13
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ID: 39646
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

GENN Halkalı — это современный бутик-жилой комплекс, расположенный в районе Халкалы / Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 5 902 м² и состоит из трёх жилых корпусов, включающих 131 квартиру. Покупателям предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1, а также двухуровневые апартаменты и варианты с террасами или собственными садами.

GENN Halkalı сочетает современную архитектуру, функциональные планировки, спокойную жилую атмосферу и удобную транспортную доступность, создавая универсальный жилой проект с высоким потенциалом стоимости на европейской стороне Стамбула.

10 преимуществ GENN Halkalı

  • Престижное расположение в районе Халкалы / Кючюкчекмедже.

  • Небольшой жилой комплекс с 131 квартирой, обеспечивающий спокойную атмосферу и приватность.

  • Широкий выбор планировок, отвечающих различным потребностям покупателей.

  • Современная архитектура с элегантным дизайном.

  • Эффективное использование жилого пространства благодаря продуманным планировкам.

  • Высокий инвестиционный потенциал.

  • Удобный доступ к основным транспортным магистралям и общественному транспорту.

  • Спокойная и комфортная жилая среда.

  • Гибкие варианты жилья, включая квартиры с террасами, садами и двухуровневые апартаменты.

  • Высокий потенциал долгосрочного роста стоимости недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке GENN Halkalı
Кючюкчекмедже, Турция
от
$188,300
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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