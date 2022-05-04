Квартира в новостройке GENN Halkalı

GENN Halkalı — это современный бутик-жилой комплекс, расположенный в районе Халкалы / Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 5 902 м² и состоит из трёх жилых корпусов, включающих 131 квартиру. Покупателям предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1, а также двухуровневые апартаменты и варианты с террасами или собственными садами.
GENN Halkalı сочетает современную архитектуру, функциональные планировки, спокойную жилую атмосферу и удобную транспортную доступность, создавая универсальный жилой проект с высоким потенциалом стоимости на европейской стороне Стамбула.
10 преимуществ GENN Halkalı
Престижное расположение в районе Халкалы / Кючюкчекмедже.
Небольшой жилой комплекс с 131 квартирой, обеспечивающий спокойную атмосферу и приватность.
Широкий выбор планировок, отвечающих различным потребностям покупателей.
Современная архитектура с элегантным дизайном.
Эффективное использование жилого пространства благодаря продуманным планировкам.
Высокий инвестиционный потенциал.
Удобный доступ к основным транспортным магистралям и общественному транспорту.
Спокойная и комфортная жилая среда.
Гибкие варианты жилья, включая квартиры с террасами, садами и двухуровневые апартаменты.
Высокий потенциал долгосрочного роста стоимости недвижимости.