Квартира в новостройке GENN Halkalı

GENN Halkalı — это современный бутик-жилой комплекс, расположенный в районе Халкалы / Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 5 902 м² и состоит из трёх жилых корпусов, включающих 131 квартиру. Покупателям предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1, а также двухуровневые апартаменты и варианты с террасами или собственными садами.

GENN Halkalı сочетает современную архитектуру, функциональные планировки, спокойную жилую атмосферу и удобную транспортную доступность, создавая универсальный жилой проект с высоким потенциалом стоимости на европейской стороне Стамбула.

10 преимуществ GENN Halkalı