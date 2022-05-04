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Квартира в новостройке Sinpaş Saklı Koru Konakları

Кючюкчекмедже, Турция
от
$260,000
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3
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ID: 39642
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Sinpaş Saklı Koru Konakları — это роскошный жилой комплекс, расположенный в районе Кючюкчекмедже / Атакент в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 30 000 м², из которых 18 420 м² отведено под зелёные зоны. Комплекс включает 540 квартир различных планировок.

Sinpaş Saklı Koru Konakları выделяется своим выгодным расположением рядом с каналом Стамбул (Kanal Istanbul). Проект отличается удобной транспортной доступностью, развитой социальной инфраструктурой, современным архитектурным стилем и высоким инвестиционным потенциалом.

Преимущества проекта Sinpaş Saklı Koru Konakları:

  • Расположен рядом с каналом Стамбул и озером Кючюкчекмедже, что обеспечивает великолепные виды и способствует росту инвестиционной стоимости недвижимости.

  • Находится недалеко от станций метро и Marmaray, обеспечивая быстрый и удобный доступ ко всем районам Стамбула.

  • На территории комплекса предусмотрены футбольные, теннисные и баскетбольные площадки, крытый бассейн и сауна, создающие полноценную инфраструктуру для отдыха и спорта.

  • Включает рестораны, кафе, супермаркет и парикмахерскую, позволяя удовлетворять повседневные потребности, не покидая территорию комплекса.

  • Расположен рядом с ведущими больницами и крупными торговыми центрами, такими как Mall of Istanbul, что обеспечивает максимальное удобство для жителей.

  • Находится вблизи международных школ и престижных университетов, что делает проект отличным выбором для семей, уделяющих большое внимание образованию.

  • Малоэтажная застройка и грамотно организованные зелёные пространства создают спокойную, комфортную и уютную атмосферу для жизни.

  • Близость к крупным перспективным инфраструктурным проектам делает комплекс привлекательным вариантом для инвесторов, рассчитывающих на высокую доходность.

  • Построен с использованием современных систем тепло- и звукоизоляции, а также технологий сейсмостойкости, обеспечивающих безопасность и комфорт проживания.

  • Просторные зелёные территории и чистый воздух создают высокий уровень качества жизни вдали от городского шума.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Sinpaş Saklı Koru Konakları
Кючюкчекмедже, Турция
от
$260,000
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