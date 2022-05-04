Квартира в новостройке Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları — это роскошный жилой комплекс, расположенный в районе Кючюкчекмедже / Атакент в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 30 000 м², из которых 18 420 м² отведено под зелёные зоны. Комплекс включает 540 квартир различных планировок.

Sinpaş Saklı Koru Konakları выделяется своим выгодным расположением рядом с каналом Стамбул (Kanal Istanbul). Проект отличается удобной транспортной доступностью, развитой социальной инфраструктурой, современным архитектурным стилем и высоким инвестиционным потенциалом.

Преимущества проекта Sinpaş Saklı Koru Konakları: