Квартира в новостройке Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları — это роскошный жилой комплекс, расположенный в районе Кючюкчекмедже / Атакент в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 30 000 м², из которых 18 420 м² отведено под зелёные зоны. Комплекс включает 540 квартир различных планировок.
Sinpaş Saklı Koru Konakları выделяется своим выгодным расположением рядом с каналом Стамбул (Kanal Istanbul). Проект отличается удобной транспортной доступностью, развитой социальной инфраструктурой, современным архитектурным стилем и высоким инвестиционным потенциалом.
Преимущества проекта Sinpaş Saklı Koru Konakları:
Расположен рядом с каналом Стамбул и озером Кючюкчекмедже, что обеспечивает великолепные виды и способствует росту инвестиционной стоимости недвижимости.
Находится недалеко от станций метро и Marmaray, обеспечивая быстрый и удобный доступ ко всем районам Стамбула.
На территории комплекса предусмотрены футбольные, теннисные и баскетбольные площадки, крытый бассейн и сауна, создающие полноценную инфраструктуру для отдыха и спорта.
Включает рестораны, кафе, супермаркет и парикмахерскую, позволяя удовлетворять повседневные потребности, не покидая территорию комплекса.
Расположен рядом с ведущими больницами и крупными торговыми центрами, такими как Mall of Istanbul, что обеспечивает максимальное удобство для жителей.
Находится вблизи международных школ и престижных университетов, что делает проект отличным выбором для семей, уделяющих большое внимание образованию.
Малоэтажная застройка и грамотно организованные зелёные пространства создают спокойную, комфортную и уютную атмосферу для жизни.
Близость к крупным перспективным инфраструктурным проектам делает комплекс привлекательным вариантом для инвесторов, рассчитывающих на высокую доходность.
Построен с использованием современных систем тепло- и звукоизоляции, а также технологий сейсмостойкости, обеспечивающих безопасность и комфорт проживания.
Просторные зелёные территории и чистый воздух создают высокий уровень качества жизни вдали от городского шума.