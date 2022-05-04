  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кючюкчекмедже
  4. Квартира в новостройке Sega Yalı 360

Квартира в новостройке Sega Yalı 360

Кючюкчекмедже, Турция
от
$203,703
;
6
Оставить заявку
ID: 39644
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Sega Yalı 360 — это премиальный жилой комплекс на первой береговой линии, вдохновлённый средиземноморской архитектурой, которая гармонично сочетает элегантность и комфорт. Панорамные виды на Мраморное море создают исключительную атмосферу для жизни.

Sega Yalı 360 предлагает современные удобства, благоустроенные зелёные территории и развитую общественную инфраструктуру. Благодаря своему стратегическому расположению комплекс обеспечивает лёгкий доступ к школам, больницам и основным городским районам.

10 преимуществ Sega Yalı 360:

  • Престижное расположение на первой береговой линии с панорамными видами на море.

  • Архитектура, вдохновлённая историческими особняками ялы Стамбула.

  • Просторные планировки с кухнями открытого типа.

  • Роскошная внутренняя отделка во всех апартаментах.

  • Сейсмостойкая конструкция здания и современные системы тепло- и звукоизоляции.

  • Богатая инфраструктура, включающая бассейны, фитнес-центр и зоны отдыха.

  • Современные системы «умный дом» для максимального комфорта.

  • Близость к школам, больницам, торговым центрам и общественному транспорту.

  • Гибкие варианты оплаты, удобные для покупателей.

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря перспективному развитию района.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$648,417
Многоквартирный жилой дом Sega Metro Park
Кючюкчекмедже, Турция
от
$190,000
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Оба, Турция
от
$261,594
Жилой комплекс Престижный новый проект возле озера Кючюкчекмедже и Мраморного моря, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$230,802
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$1,46 млн
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Sega Yalı 360
Кючюкчекмедже, Турция
от
$203,703
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$344,214
Высококачественный проект имеет инновационный дизайн и включает жилый пространства, имеющие гармоничную связь с природой. Зеленые зоны и ландшафтные пространства площадью 3 750 м2 позволят дышать полной грудью вдали от городской суеты, ощущая свежесть природы прямо у себя дома. Здесь вы смож…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Nirvana Tower
Жилой комплекс Nirvana Tower
Жилой комплекс Nirvana Tower
Жилой комплекс Nirvana Tower
Жилой комплекс Nirvana Tower
Показать все Жилой комплекс Nirvana Tower
Жилой комплекс Nirvana Tower
Аланья, Турция
от
$141,549
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Квартира от надежного застройщика в Алании. Прирост стоимости квартиры — 35%. Условия оплаты наличными: Рассрочка - 0% годовых, 30% предоплата - 70% в рассрочку на 12 месяцев. 40% - предоплата, 60% - в рассрочку на 18 месяцев. Квартира в тихом и уютном районе, с видом на море. ID …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Сарыер, Турция
от
$3,33 млн
Год сдачи 2024
Европейская сторона - Nisantasi Этот проект был построен на площади 60 000 м2, включая 6 блоков и 160 роскошных апартаментов. Этот проект доступен на 2023 год. Это очень роскошный проект, расположенный в самой центральной и роскошной части Стамбула. Цена по списку для единиц с 2 спальнями…
Застройщик
Majd International Company
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации