Квартира в новостройке Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 — это премиальный жилой комплекс на первой береговой линии, вдохновлённый средиземноморской архитектурой, которая гармонично сочетает элегантность и комфорт. Панорамные виды на Мраморное море создают исключительную атмосферу для жизни.

Sega Yalı 360 предлагает современные удобства, благоустроенные зелёные территории и развитую общественную инфраструктуру. Благодаря своему стратегическому расположению комплекс обеспечивает лёгкий доступ к школам, больницам и основным городским районам.

10 преимуществ Sega Yalı 360: