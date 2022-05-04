Квартира в новостройке Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 — это премиальный жилой комплекс на первой береговой линии, вдохновлённый средиземноморской архитектурой, которая гармонично сочетает элегантность и комфорт. Панорамные виды на Мраморное море создают исключительную атмосферу для жизни.
Sega Yalı 360 предлагает современные удобства, благоустроенные зелёные территории и развитую общественную инфраструктуру. Благодаря своему стратегическому расположению комплекс обеспечивает лёгкий доступ к школам, больницам и основным городским районам.
10 преимуществ Sega Yalı 360:
Престижное расположение на первой береговой линии с панорамными видами на море.
Архитектура, вдохновлённая историческими особняками ялы Стамбула.
Просторные планировки с кухнями открытого типа.
Роскошная внутренняя отделка во всех апартаментах.
Сейсмостойкая конструкция здания и современные системы тепло- и звукоизоляции.
Богатая инфраструктура, включающая бассейны, фитнес-центр и зоны отдыха.
Современные системы «умный дом» для максимального комфорта.
Близость к школам, больницам, торговым центрам и общественному транспорту.
Гибкие варианты оплаты, удобные для покупателей.
Высокий инвестиционный потенциал благодаря перспективному развитию района.