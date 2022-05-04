  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кючюкчекмедже
  4. Квартира в новостройке Sega Life

Квартира в новостройке Sega Life

Кючюкчекмедже, Турция
от
$140,000
;
6
Оставить заявку
ID: 39648
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Sega Life Sefaköy — современная городская жизнь в районе с отличной транспортной доступностью

Sega Life — это современный жилой комплекс, расположенный в районе Сефакёй, одном из стратегически важных районов европейской части Стамбула. Проект выполнен в современном архитектурном стиле и предлагает функциональные планировки квартир, подходящие для одиноких жителей, молодых специалистов и семей. Благоустроенные зелёные зоны и продуманные общественные пространства создают гармоничную городскую среду. Центральное расположение комплекса обеспечивает комфортное проживание и удобный доступ к основным деловым и коммерческим районам Стамбула.

Инфраструктура для комфортной повседневной жизни

Sega Life предлагает широкий спектр удобств, повышающих качество жизни. На территории комплекса находятся общий плавательный бассейн, полностью оборудованный фитнес-центр, крытые и открытые общественные зоны, а также безопасные детские игровые площадки. Ландшафтные сады и прогулочные дорожки создают уютную атмосферу для отдыха на свежем воздухе, способствуя формированию семейного и дружелюбного сообщества. Современный дизайн комплекса ориентирован на функциональность, естественное освещение и высокий уровень комфорта, что делает его отличным выбором как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду.

Отличная транспортная доступность и высокий инвестиционный потенциал

Одним из главных преимуществ Sega Life является превосходная транспортная доступность. Комплекс расположен рядом со станциями метро и Metrobus, что позволяет быстро добраться до деловых центров, университетов и коммерческих районов Стамбула. Близость к школам, больницам и торговым центрам дополнительно повышает привлекательность проекта для проживания. Благодаря удобному расположению рядом с основными транспортными магистралями и относительно небольшому расстоянию до Международного аэропорта Стамбула, проект обладает высоким потенциалом доходности от аренды и долгосрочного роста стоимости недвижимости. Для инвесторов, желающих выйти на динамичный рынок недвижимости Стамбула с умеренными вложениями и стабильным спросом на аренду, Sega Life представляет собой перспективную возможность.

Sega Life в районе Сефакёй предлагает современные квартиры с функциональными планировками, благоустроенными общественными пространствами и зелёными территориями, создавая комфортную среду для городской жизни.

Комплекс располагает бассейном, фитнес-центром, детскими игровыми площадками и превосходной транспортной доступностью благодаря близости к метро и Metrobus, сочетая высокий уровень комфорта с отличным инвестиционным потенциалом.

10 ключевых преимуществ проекта Sega Life

  • Современная и стильная архитектура жилого комплекса.

  • Широкий выбор планировок квартир для различных потребностей.

  • Просторные крытые и открытые общественные зоны.

  • Общий плавательный бассейн для жителей.

  • Современный фитнес-центр и спортивные помещения.

  • Безопасные детские игровые площадки.

  • Ландшафтные сады и прогулочные дорожки.

  • Отличное транспортное сообщение благодаря близости к метро и Metrobus.

  • Рядом расположены школы, больницы и крупные торговые центры.

  • Высокий инвестиционный потенциал и стабильный спрос на аренду недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Махмутлар, Турция
от
$154,462
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Аланья, Турция
от
$137,053
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Кестеле, Алания
Яйлалы, Турция
от
$144,143
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$283,101
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Аланья, Турция
от
$163,484
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Sega Life
Кючюкчекмедже, Турция
от
$140,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Показать все Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Аланья, Турция
от
$358,878
Варианты отделки С отделкой
AZURA WORLD в Тюрклере: откройте дверь в новую жизнь. Представляем AZURA WORLD — грандиозный проект «город в городе» на Анталийском побережье. Это не просто жилой комплекс, а целостная среда для жизни, отдыха и инвестиций, где продумана каждая деталь. Новая квартира 3+1XL, площадью 178…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Газипаша, Турция
от
$163,134
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, садом, парковка. Окончание строительства - конец декабря 2023 года. Расположение и объекты поблизости Пляж Газипаша - 500 метров Центр города - 2 км Аэропорт - 6 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Показать все Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Демирташ, Турция
от
$117,463
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами. В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семь…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации