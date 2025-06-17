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Жилой комплекс Новая резиденция в привлекательном центральном районе Стамбула, Турция

Кадыкёй, Турция
от
$430,029
06.07.2025
$430,029
05.07.2025
$430,725
04.07.2025
$428,997
03.07.2025
$429,480
02.07.2025
$429,673
01.07.2025
$432,221
29.06.2025
$432,160
28.06.2025
$432,941
27.06.2025
$433,267
26.06.2025
$435,575
25.06.2025
$436,996
24.06.2025
$440,742
22.06.2025
$439,513
21.06.2025
$439,938
20.06.2025
$442,172
19.06.2025
$440,601
18.06.2025
$438,382
17.06.2025
$439,124
15.06.2025
$438,561
14.06.2025
$438,600
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23162
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413494
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кадыкёй

О комплексе

Особенности проекта:

  • крытая парковка
  • двойной лифт
  • первоклассные материалы
  • мебель, изготовленная на заказ

Окончание строительства - апрель 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Центральная больница - 150 метров
  • Станция метро - 450 метров
  • Торговая улица Багдадский проспект - 1,5 км
  • Мармарай - 1,5 км
  • Гавань - 2 км

Местонахождение на карте

Кадыкёй, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция в привлекательном центральном районе Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$430,029
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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