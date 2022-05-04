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Istanbul Apartment Compound Fikirtepe

Мраморноморский регион, Турция
от
€272,324
;
18
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О комплексе

Почему это свойство؟ Район проекта является одним из важнейших жилых районов, которые сочетают в себе историю и современность с азиатской стороны. Роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море, зеленые насаждения, сады и парки. Он находится рядом со многими жизненно важными и туристическими районами в азиатском Стамбуле, что увеличивает его инвестиционную ценность. Он находится в жизненно важном месте рядом с транспортными линиями, медицинскими, образовательными и коммерческими центрами на анатолийской стороне. Договор на поставку, подходящие планы платежей, с возможностью получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Мраморноморский регион, Турция
от
€272,324
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак. Премиальный комплекс вилл и апартаментов  в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море. Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций. Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2.  Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1  (81  -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse  4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2). Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок.  Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих. Все для жизни без забот  Консьерж-сервис 24/7  WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК) Услуги парковки автомобиля Трансфер до пляжа Бизнес-пространство для работы и встреч Магазины Услуги прачечной и ателье Все для детей Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов Детский бассейн и водные горки Игровые пространства и кинотеатр Няня Банный комплекс и SPA Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста. Парные Бассейны и ледяные купели Соляная и травяные комнаты Массажные кабинеты Зоны для отдыха Бильярд Арома и финская сауна Турецкий хамам Крытый бассейн
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Elka Homes Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Seki, Турция
от
€113,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Рады представить вам строящийся Жилой Комплекс в перспективном районе Демирташ –Алания. Район является относительно новым, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом. Здесь есть замечательные пляжи, чистая морская вода, хвойные леса и экологически чистая природа. Жилой Проект будет расположен в 17км. от аэропорта Газипаша и в 22 км. от центра Алании. На продажу выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Махмутлар центр, Турция
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Мы с гордостью предлагаем вам этот комплекс в одном из самых привлекательных районов Алании. Данный комплекс расположен на холме в районе Каргыджак, всего в 1800 метрах от пляжа. Комплекс окружен природой, фантастическим садом и позволит вам насладиться видом на Средиземное море.Резиденция Stay Suit состоит из 175 квартир, расположившихся на 4 этажах. У вас есть также прекрасная возможность для сдачи в аренду данных апартаментов, так как здесь предусмотрены все удобства для отдыхающих. 1. Квартиры-студии от 32 м2 с террасой 2. Двухкомнатные квартиры площадью от 45 м2 до 84 м2 с гостиной и кухней открытого плана, спальней, ванной комнатой и террасой. 3. Квартиры с 2 спальнями площадью от 42 м2 до 79 м2 с 2 спальнями, террасой и ванной комнатой.   Бассейн Беседки Джакузи Круглосуточная охрана Бесплатный Wı-Fı    
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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