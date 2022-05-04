Istanbul Apartment Compound Fikirtepe

Почему это свойство؟
Район проекта является одним из важнейших жилых районов, которые сочетают в себе историю и современность с азиатской стороны.
Роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море, зеленые насаждения, сады и парки.
Он находится рядом со многими жизненно важными и туристическими районами в азиатском Стамбуле, что увеличивает его инвестиционную ценность.
Он находится в жизненно важном месте рядом с транспортными линиями, медицинскими, образовательными и коммерческими центрами на анатолийской стороне.
Договор на поставку, подходящие планы платежей, с возможностью получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак.
Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море.
Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций.
Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2. Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1 (81 -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse 4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2).
Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок. Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих.
Все для жизни без забот
Консьерж-сервис 24/7
WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК)
Услуги парковки автомобиля
Трансфер до пляжа
Бизнес-пространство для работы и встреч
Магазины
Услуги прачечной и ателье
Все для детей
Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов
Детский бассейн и водные горки
Игровые пространства и кинотеатр
Няня
Банный комплекс и SPA
Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста.
Парные
Бассейны и ледяные купели
Соляная и травяные комнаты
Массажные кабинеты
Зоны для отдыха
Бильярд
Арома и финская сауна
Турецкий хамам
Крытый бассейн
Рады представить вам строящийся Жилой Комплекс в перспективном районе Демирташ –Алания. Район является относительно новым, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом. Здесь есть замечательные пляжи, чистая морская вода, хвойные леса и экологически чистая природа.
Жилой Проект будет расположен в 17км. от аэропорта Газипаша и в 22 км. от центра Алании. На продажу выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.
Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.
Мы с гордостью предлагаем вам этот комплекс в одном из самых привлекательных районов Алании. Данный комплекс расположен на холме в районе Каргыджак, всего в 1800 метрах от пляжа. Комплекс окружен природой, фантастическим садом и позволит вам насладиться видом на Средиземное море.Резиденция Stay Suit состоит из 175 квартир, расположившихся на 4 этажах. У вас есть также прекрасная возможность для сдачи в аренду данных апартаментов, так как здесь предусмотрены все удобства для отдыхающих. 1. Квартиры-студии от 32 м2 с террасой 2. Двухкомнатные квартиры площадью от 45 м2 до 84 м2 с гостиной и кухней открытого плана, спальней, ванной комнатой и террасой. 3. Квартиры с 2 спальнями площадью от 42 м2 до 79 м2 с 2 спальнями, террасой и ванной комнатой. Бассейн Беседки Джакузи Круглосуточная охрана Бесплатный Wı-Fı