Istanbul Apartment Compound Fikirtepe

Махмутлар центр, Турция

Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак. Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море. Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций. Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2. Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1 (81 -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse 4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2). Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок. Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих. Все для жизни без забот Консьерж-сервис 24/7 WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК) Услуги парковки автомобиля Трансфер до пляжа Бизнес-пространство для работы и встреч Магазины Услуги прачечной и ателье Все для детей Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов Детский бассейн и водные горки Игровые пространства и кинотеатр Няня Банный комплекс и SPA Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста. Парные Бассейны и ледяные купели Соляная и травяные комнаты Массажные кабинеты Зоны для отдыха Бильярд Арома и финская сауна Турецкий хамам Крытый бассейн