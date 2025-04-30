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Жилой комплекс Новая резиденция с зонами отдыха рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от
$319,841
14.04.2025
$317,866
13.04.2025
$318,052
12.04.2025
$319,237
11.04.2025
$326,453
10.04.2025
$327,783
09.04.2025
$329,428
08.04.2025
$329,224
06.04.2025
$329,419
05.04.2025
$326,418
04.04.2025
$330,777
03.04.2025
$334,445
02.04.2025
$333,742
01.04.2025
$332,987
30.03.2025
$331,967
29.03.2025
$334,446
28.03.2025
$335,667
27.03.2025
$334,491
26.03.2025
$334,281
25.03.2025
$333,137
24.03.2025
$331,999
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18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21716
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391676
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кадыкёй

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • крытая парковка
  • ухоженная территория
  • детская площадка
  • зона отдыха и прогулочные зоны

Окончание строительства - октябрь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Центральное отопление
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 2 минуты
  • Мармарай - 11 минут
  • Автомагистраль Е5 - 12 минут
  • Аэропорт - 33 минуты

Местонахождение на карте

Кадыкёй, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с зонами отдыха рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$319,841
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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