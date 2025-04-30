Жилой комплекс Новая резиденция с зонами отдыха рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

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Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роскошных бренда. В Пендике, азиатском континенте, строится мега-город
АЭРОПОРТ САБИХА ГОКСЕН: 10 МИНУТ
ЦЕНТР МАГАЗИНА НЕОМАРИНА: 15 МИНУТ
ЦЕНТР ПОКУПКИ ПЕНДОРИИ: 10 МИНУТ
ЦЕНТР МАГАЗИНА АНАДОЛУ: 10 МИНУ…
На берегу Средиземного моря в самом популярном районе Аланьи, Махмутлар, в мае 2020 года расположилась замечательная резиденция люкс-класса.Расположение комплекса удачно спроектировано на первой береговой линии всего в 50 метрах от пляжа. Данный комплекс построен на участке 3 989 м2 и состои…
Представляем вашему вниманию комплекс высокого качества постройки, который будет находится в престижном и одном из самых стремительно развивающихся районов Алании, Авсаллар. Территория комплекса удачно расположена на расстоянии 1000 метров от пляжа и всего в нескольких минутах ходьбы от всех…