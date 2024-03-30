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Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€891,338
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4
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О комплексе

Предлагаются просторные квартиры с видом на город.

Резиденция располагает тренажерным залом, охраной, зеленой территорией.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом.

Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€891,338
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