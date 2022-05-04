Kadikoy Istanbul Apartments Project

Yesilkoey, Турция

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Rüzgar Luxury - 3 - новый жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии. Проект будет располагать всем необходимым для жильцов комплекса. Комплекс имеет 8 квартир на первом этаже с выходом в сад. Апартаменты будут полностью с чистовой отделкой и частично с корпусной мебелью: высококачественный ламинат, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна с алюминиевыми стёклами, электрические рольставни, точечное и декоративное освещение. А также система подогрева полов, кондиционеры и система умный дом. На кухне будет установлен кухонный гарнитур, бытовая техника, ванные комнаты будут полностью укомплектованы. На территории комплекса будет расположена инфраструктура отельного типа, а именно: - Детские игровые площадки; - Благоустройство и озеленение; - Ландшафтный дизайн; - Турецкая баня; - Бассейн; - Магазины; - Торговый центр; - Фитнес-центр; - Ресторан/Кафе. Расположение проекта: Расстояние до моря - 5 Km. Расстояние до центра города - 15 Km. Расстояние до аэропорта - 4 Km. Расстояние до школы - 200 m. Расстояние до больницы - 500 m. Расстояние до ресторана - 200 m. Расстояние до магазина - 200 m. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!