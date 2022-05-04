Kadikoy Istanbul Apartments Project

Почему это свойство؟
Плодородная среда для инвестиций рядом с наиболее важными жилыми и коммерческими проектами на анатолийской стороне.
Проект находится в историческом районе, где находятся многие из древнейших археологических и туристических достопримечательностей Турции.
Он состоит из просторных апартаментов с очаровательным видом на Мраморное море и Камлыкатепе.
Он окружен множеством услуг, образовательных и медицинских учреждений, а также недалеко от центра города.
Ваш контракт готов к немедленной доставке и соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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NOVA HOMES ALTINTAŞ - современный жилой комплекс из трех блоков в районе Муратпаши общей площадью 3 100 кв.м. В 5 км от моря.
Муратпаши - центральный и самый лучший район Анталии! Находится в 1 км от центра самой Анталии. Очень богат разнообразной современной инфраструктурой: кафе, рестораны, образовательные учреждения, медицинские учреждения, фитнес-центр, торговый центр, салон красоты.
Квартиры представлены современными планировками: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная. С дизайнерской мебелью и чистовой отделкой. В каждой квартире есть собственный открытый балкон. Откуда открывается потрясающий вид на море.
Комплекс развит собственной инфраструктурой, ландшафтными озеленениями и уютным месторасположением.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Магазины;
- Парк;
- Детская площадка;
- Парковка.
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Rüzgar Luxury - 3 - новый жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии. Проект будет располагать всем необходимым для жильцов комплекса. Комплекс имеет 8 квартир на первом этаже с выходом в сад.
Апартаменты будут полностью с чистовой отделкой и частично с корпусной мебелью: высококачественный ламинат, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна с алюминиевыми стёклами, электрические рольставни, точечное и декоративное освещение. А также система подогрева полов, кондиционеры и система умный дом. На кухне будет установлен кухонный гарнитур, бытовая техника, ванные комнаты будут полностью укомплектованы.
На территории комплекса будет расположена инфраструктура отельного типа, а именно:
- Детские игровые площадки;
- Благоустройство и озеленение;
- Ландшафтный дизайн;
- Турецкая баня;
- Бассейн;
- Магазины;
- Торговый центр;
- Фитнес-центр;
- Ресторан/Кафе.
Расположение проекта:
Расстояние до моря - 5 Km.
Расстояние до центра города - 15 Km.
Расстояние до аэропорта - 4 Km.
Расстояние до школы - 200 m.
Расстояние до больницы - 500 m.
Расстояние до ресторана - 200 m.
Расстояние до магазина - 200 m.
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