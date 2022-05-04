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Kadikoy Istanbul Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€233,766
;
12
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О комплексе

Почему это свойство؟ Плодородная среда для инвестиций рядом с наиболее важными жилыми и коммерческими проектами на анатолийской стороне. Проект находится в историческом районе, где находятся многие из древнейших археологических и туристических достопримечательностей Турции. Он состоит из просторных апартаментов с очаровательным видом на Мраморное море и Камлыкатепе. Он окружен множеством услуг, образовательных и медицинских учреждений, а также недалеко от центра города. Ваш контракт готов к немедленной доставке и соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Kadikoy Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€233,766
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Realting.com
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