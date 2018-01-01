Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Азиатская сторона - фикиртепе Этот проект расположен в наиболее важной области с точки зрения доступа. Проекты, которые расположены в самом центре Стамбула, находятся рядом со станцией метро. Проект построен на площади 8000 м2, которая включает блоки 3, с 467 единицами спальни 1, спальни 2, спальни 3 и спальни 4. Цена по списку для одной спальни начинается с 175.000 $. Он готов к доставке, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства.
Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы.
Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями.
Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам.
Это идеальный инвестиционный проект, который может получить турецкое гражданство, помимо магазинов и комфортабельных домов.
Современный комплекс с высоким - дизайном и сложными технологиями, которые предоставляют его жителям высочайший уровень роскоши.