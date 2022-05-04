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Istanbul Kadikoy Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€194,960
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15
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О комплексе

Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Хайдарпаша, международного аэропорта Сабиха и шоссе E - 5. Туннель Евразия находится рядом с комплексом, который соединяет европейскую и азиатскую стороны Стамбула. Доступны простые рассрочки, ваш титульный акт готов, с возможностью получить турецкое гражданство.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kadikoy Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€194,960
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
EOS Turkey Property
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EOS Turkey Property
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