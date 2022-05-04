Istanbul Kadikoy Apartments Project

Почему это свойство؟
Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов.
В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны.
Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Хайдарпаша, международного аэропорта Сабиха и шоссе E - 5.
Туннель Евразия находится рядом с комплексом, который соединяет европейскую и азиатскую стороны Стамбула.
Доступны простые рассрочки, ваш титульный акт готов, с возможностью получить турецкое гражданство.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Получите привилегию быть рядом с городом.
Это особый проект, в котором подписана известная и пионерская компания с двадцати восьмилетним опытом управления отелями. Проект имеет высокую стоимость земли, так как он расположен в Шишли, быстрорастущем районе и центре торговли и бизнеса в городе.
Şişli Residence - это высококлассный проект с многофункциональными аспектами, в котором содержится 599 высококачественных жилых единиц, 18 магазинов, 60 офисов, и 5-звездочный отель. Проект состоит из 3 различных блоков с 39 этажами в общей сложности. Он построен на участке площадью 18 000 м ² с общей площадью строительства 170 000 м ².
Он предлагает различные варианты жилых единиц, варьирующиеся от 1 + 1 до 4,5 + 1 с диапазоном размеров от 36-214 м ².
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты.
Резиденция располагает большими садами и цитрусовыми рощами, бассейном и спортивными площадками, полем для мини-гольфа, парком для домашних животных, круглосуточной охраной, детской площадкой, кинотеатром, фитнес-центром.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в фешенебельном районе Мерсина, в 15 минутах от центра города.
Торговый центр - 2,5 км
Автомагистраль - 3 км
Побережье - 3,5 км
Гавань - 9 км
Полная семейная концепция расположена в районе Бахчешехир с многонациональной атмосферой, построенной одним из самых уважаемых разработчиков Турции. Десятый этап будет передан через 1,5 года, но правоустанавливающий документ также подходит для турецкого гражданства. Легкий доступ к новому Стамбульскому каналу, Kucukcekmece Lake View, многонациональным школам и социальным клубам, известным торговым центрам, развлекательным зонам и многому другому.