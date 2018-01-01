Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Анталья, Турция

от €115,000

Сдача в: 2024

Жилой комплекс PAYALLAR, АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Тюркие Наш проект Residence расположен на 1426 квадратных метрах в Payallar, красивом месте в Алании, и состоит из 1 блока и 5 этажей. Наши квартиры имеют вид на лес. Наш проект, который обещает комфортную жизнь с открытыми жилыми помещениями и садом, является лучшим проектом в регионе. Наш проект позволяет вам контролировать свой дом из любой точки мира благодаря интеллектуальным домашним системам, а наш проект дает вам больше свободы контроля благодаря своей технологической инфраструктуре. Наш проект расположен в 2 километрах от моря. Наш проект расположен недалеко от ведущих 5-звездочных отелей Алании, торговых центров, школ и пляжей. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИДЕНТСКОГО ОБЪЕКТА Наш проект расположен в районе Паяллар в Алании и строится на холме с видом на лес и море Алании. Это современный дизайн Наша резиденция включает в себя следующие разделы: • 21 квартира 1 + 1 • 7 квартир 2 + 1 дуплекс • Интеллектуальная домашняя система ( дистанционное управление жалюзи, светильниками и кондиционерами, а также видеонаблюдение с камер в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ) •Фитнес-центр •Паровая комната • бассейн • Профессиональная садовая архитектура • Сад с камелиями и фруктовыми деревьями.