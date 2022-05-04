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Göztepe Istanbul Apartments

Мраморноморский регион, Турция
от
€216,962
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40
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О комплексе

Почему это свойство؟ Подходящий проект для инвестиций, аренда гарантирована и гарантия возврата инвестиций. Первый проект в Стамбуле с интеллектуальной системой «Ultra Smart» для управления более тонкими деталями вашей квартиры. Он расположен в анатолийской части Стамбула, недалеко от шоссе Тем и E- 5. 3 конференц-залы и 5 квартиры для приема посетителей.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Göztepe Istanbul Apartments
Мраморноморский регион, Турция
от
€216,962
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Realting.com
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