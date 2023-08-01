Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция

Аланья, Турция

от €198,000

Сдача в: 2023

Алания – это прекрасный город с идеальным сочетанием истории, природы и моря. Этот город, который предпочитают жители многих стран, день ото дня увеличивается количество иностранных гостей и становится наиболее выгодным для инвесторов. Проект будет построен в центральном и очень популярном месте Алании. Жилой Комплекс находящийся всего в 150 м от моря, привлекает внимание своей современной архитектурой, замечательными видами и удобным месторасположением. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, а до аэропорта Газипаша 45 км. Общая площадь земельного участка 1 246 м2, проект состоит из одного блока, общее количество квартир 44. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1. Дата начала строительства май 2022 г., дата окончания ноябрь 2023 г.