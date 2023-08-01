Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция

Алания – это прекрасный город с идеальным сочетанием истории, природы и моря. Этот город, который предпочитают жители многих стран, день ото дня увеличивается количество иностранных гостей и становится наиболее выгодным для инвесторов. Проект будет построен в центральном и очень популярном месте Алании. Жилой Комплекс находящийся всего в 150 м от моря, привлекает внимание своей современной архитектурой, замечательными видами и удобным месторасположением. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, а до аэропорта Газипаша 45 км.
Общая площадь земельного участка 1 246 м2, проект состоит из одного блока, общее количество квартир 44. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1. Дата начала строительства май 2022 г., дата окончания ноябрь 2023 г.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.
Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта и больницей, в 720 метрах от моря.
г. Эрдемли
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в популярном районе Эрдемли. На расстояние всего 300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представит собой одно четырёхэтажное здания с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь.
Дата окончания строительства — 01.08.2023
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 50 м2
Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 71 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Система природного газа
Новый малоэтажный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Видеонаблюдение 24/7
Охрана 24/7
Открытая парковка
Лифт
Генератор
ПЛАН ОПЛАТЫ 50% АВАНСОМ С ОСТАТКОМ В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ.