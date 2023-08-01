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Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€1,57 млн
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Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,57 млн
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