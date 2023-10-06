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Жильё с видом на горы в Стамбул, Турция

Зейтинбурну
25
Умрание
24
Merkez Mahallesi
21
Сарыер
20
Ayazaga Mahallesi
19
Goektuerk Merkez Mahallesi
18
Бейкоз
17
Авджылар
16
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168 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры с видом на Мраморное море. Квартиры в элитном жилом комплексе. Расположенные в кр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры с видом на Мраморное море. Квартиры в элитном жилом комплексе. Расположенные в кр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Султангази, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Султангази, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Султангази, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Султангази, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Умрание, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Умрание, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Султангази, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Султангази, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Стамбул

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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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