Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years

Новый бутик-кондоминиум, расположенный рядом с пляжами Сурин и Бангтао. В этом тропическом уголке предлагается возможность покупки с свободным правом собственности и приемом криптовалют (Bitcoin, Ethereum and USDT). Срок завершения строительства: Q2 2024. Особенности внутренней инфраструктуры: бассейн, фитнес, ресторан, лобби, лаунж. Программа гарантированного дохода: 8% на 3 года, 30 дней бесплатного проживания в год. Девелопер Ocean Group Asia успешно реализовал более 10 проектов на Пхукете.

Чистовая отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, парковка, опционально мебельный пакет.

Потрясающий район в Пхукете, всего в 500 метрах от пляжей Сурин и Бангтао. Рядом находятся самые красивые уголки острова, такие как лагуны и гольф-клубы. Трансфер до пляжа обеспечен для вашего удобства. Окунитесь в атмосферу тропического рая с удобным доступом к ключевым точкам острова. Прекрасное место для отдыха и инвестиций.

8% годовых гарантированной доходности на 3 года, что обеспечивает стабильный доход.

Расположение в пешей доступности от двух знаменитых пляжей: Сурин и Бангтао.

Возможность покупки с использованием криптовалют: Bitcoin, Ethereum и USDT.

Включает 1-и 2-комнатные квартиры с площадью от 30 до 78 квадратных метров.

Свободное пребывание на 30 дней в году.

Беспроцентная рассрочка: первый взнос составляет 35% от стоимости, оставшиеся 65% выплачиваются по завершении проекта.

Гарантия дохода: 8% годовых гарантировано на 3 года. Инвестор может провести 30 дней в году в своей собственности. Обратный выкуп не предусмотрен.

Шаговая доступность до двух знаменитых пляжей

Возможность покупки за криптовалюту

30 дней бесплатного проживания в году

Расположение в тропическом раю Пхукета

Комплекс идеально подходит инвесторам благодаря гарантированному доходу 8% на 3 года. Семьям с детьми он обеспечит доступ к лучшим пляжам и инфраструктуре. Отличный вариант для аренды и проживания благодаря роскошным условиям и близости к пляжам и развлечениям.

Ресторан, терраса на крыше, фитнес-центр, лаунж-зона, видеонаблюдение, лобби, парковка, охрана, бассейн.

