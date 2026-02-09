Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years

До моря 500 м, Гарантия дохода 8%, Надежный застройщик
О комплексе:
Новый бутик-кондоминиум, расположенный рядом с пляжами Сурин и Бангтао. В этом тропическом уголке предлагается возможность покупки с свободным правом собственности и приемом криптовалют (Bitcoin, Ethereum and USDT). Срок завершения строительства: Q2 2024. Особенности внутренней инфраструктуры: бассейн, фитнес, ресторан, лобби, лаунж. Программа гарантированного дохода: 8% на 3 года, 30 дней бесплатного проживания в год. Девелопер Ocean Group Asia успешно реализовал более 10 проектов на Пхукете.
Бесплатный инвест-тур по лучшим проектам и застройщикам Пхукета, билеты на Пхукет в подарок! Просто напишите нам по форме ниже.
В стоимость входит:
Чистовая отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, парковка, опционально мебельный пакет.
Оставьте заявку, чтобы уточнить полный состав включенной мебели и техники.
Локация:
Потрясающий район в Пхукете, всего в 500 метрах от пляжей Сурин и Бангтао. Рядом находятся самые красивые уголки острова, такие как лагуны и гольф-клубы. Трансфер до пляжа обеспечен для вашего удобства. Окунитесь в атмосферу тропического рая с удобным доступом к ключевым точкам острова. Прекрасное место для отдыха и инвестиций.
ТОП особенности::
Инвестиционная привлекательность:
Беспроцентная рассрочка: первый взнос составляет 35% от стоимости, оставшиеся 65% выплачиваются по завершении проекта.
Гарантия дохода: 8% годовых гарантировано на 3 года. Инвестор может провести 30 дней в году в своей собственности. Обратный выкуп не предусмотрен.
Ключевые факторы:
В комплексе есть акционные лоты со скидками и бонусами, напишите по форме ниже, чтобы уточнить детали.
Бесплатно подберем проект под ваш бюджет и цели с арендным доходом от 7% до 12% годовых в долларах, просто напишите нам в WhatsApp или по форме ниже.
Кому подходит:
Комплекс идеально подходит инвесторам благодаря гарантированному доходу 8% на 3 года. Семьям с детьми он обеспечит доступ к лучшим пляжам и инфраструктуре. Отличный вариант для аренды и проживания благодаря роскошным условиям и близости к пляжам и развлечениям.
Инфраструктура:
Ресторан, терраса на крыше, фитнес-центр, лаунж-зона, видеонаблюдение, лобби, парковка, охрана, бассейн.
Наша агентство специализируется на недвижимости Пхукета в Тайланде, опыт более 12 лет: