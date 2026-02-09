  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years

Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$102,365
20.09.2024
$114,543
16.09.2024
$114,541
;
20
ID: 21820
ID новостройки на Realting
In CRM: 1001020000
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.12.2024

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

До моря 500 м, Гарантия дохода 8%, Надежный застройщик

О комплексе:

Новый бутик-кондоминиум, расположенный рядом с пляжами Сурин и Бангтао. В этом тропическом уголке предлагается возможность покупки с свободным правом собственности и приемом криптовалют (Bitcoin, Ethereum and USDT). Срок завершения строительства: Q2 2024. Особенности внутренней инфраструктуры: бассейн, фитнес, ресторан, лобби, лаунж. Программа гарантированного дохода: 8% на 3 года, 30 дней бесплатного проживания в год. Девелопер Ocean Group Asia успешно реализовал более 10 проектов на Пхукете.

Бесплатный инвест-тур по лучшим проектам и застройщикам Пхукета, билеты на Пхукет в подарок! Просто напишите нам по форме ниже.

В стоимость входит:

Чистовая отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, парковка, опционально мебельный пакет.
Оставьте заявку, чтобы уточнить полный состав включенной мебели и техники.

Локация:

Потрясающий район в Пхукете, всего в 500 метрах от пляжей Сурин и Бангтао. Рядом находятся самые красивые уголки острова, такие как лагуны и гольф-клубы. Трансфер до пляжа обеспечен для вашего удобства. Окунитесь в атмосферу тропического рая с удобным доступом к ключевым точкам острова. Прекрасное место для отдыха и инвестиций.

ТОП особенности::

    1. 8% годовых гарантированной доходности на 3 года, что обеспечивает стабильный доход.
    2. Расположение в пешей доступности от двух знаменитых пляжей: Сурин и Бангтао.
    3. Возможность покупки с использованием криптовалют: Bitcoin, Ethereum и USDT.
    4. Включает 1-и 2-комнатные квартиры с площадью от 30 до 78 квадратных метров.
    5. Свободное пребывание на 30 дней в году.

Инвестиционная привлекательность:

Беспроцентная рассрочка: первый взнос составляет 35% от стоимости, оставшиеся 65% выплачиваются по завершении проекта.

Гарантия дохода: 8% годовых гарантировано на 3 года. Инвестор может провести 30 дней в году в своей собственности. Обратный выкуп не предусмотрен.

Ключевые факторы:

  • Шаговая доступность до двух знаменитых пляжей
  • Возможность покупки за криптовалюту
  • 30 дней бесплатного проживания в году
  • Расположение в тропическом раю Пхукета

В комплексе есть акционные лоты со скидками и бонусами, напишите по форме ниже, чтобы уточнить детали.

Бесплатно подберем проект под ваш бюджет и цели с арендным доходом от 7% до 12% годовых в долларах, просто напишите нам в WhatsApp или по форме ниже.

Кому подходит:

Комплекс идеально подходит инвесторам благодаря гарантированному доходу 8% на 3 года. Семьям с детьми он обеспечит доступ к лучшим пляжам и инфраструктуре. Отличный вариант для аренды и проживания благодаря роскошным условиям и близости к пляжам и развлечениям.

Инфраструктура:

Ресторан, терраса на крыше, фитнес-центр, лаунж-зона, видеонаблюдение, лобби, парковка, охрана, бассейн.

Наша агентство специализируется на недвижимости Пхукета в Тайланде, опыт более 12 лет:

  • Без комиссии напрямую по ценам застройщика подбираем проект под ваш бюджет и цели
  • Нашим клиентам доступны эксклюзивные лоты и специальные условия, скидки с бонусами не доступные напрямую у застройщика
  • Составляем персональные стратегии инвестирования с максимальной доходностью под ваш бюджет и цели
  • Бесплатно сопровождаем сделку полностью удаленно или с вашим приездом в Тайланд
Напишите нам в вотсап или по форме ниже, чтобы получить:
  • Все актуальные акции, скидки и бонусы по данному проекту
  • Презентацию и актуальный прайс-лист комлекса с отобранными лучшими ликвидными лотами под ваши цели
  • Билеты на Пхукет в подарок
  • Бесплатный инвест-тур по лучшем проектам и застройщика Пхукета (встречаем в аэропорту на комфортной машине, возим по локациям до полного решения вашей задачи)
  • Бесплатное сопровождение сделки от и до (включая юридиское сопровождение, помощь с переводом денег, оформлением документов, визой, меблировку и сдачу в аренду)

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 30.0 – 51.0
Цена за м², USD 3,369 – 3,576
Цена квартиры, USD 114,543 – 194,721
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 78.0
Цена за м², USD 3,733
Цена квартиры, USD 310,957

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
