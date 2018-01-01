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Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€624,353
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20
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О комплексе

Предлагаются новые элитные тропические виллы с собственными бассейнами и садами.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Банг Тао - 3 минуты
  • Пляж Сурин - 5 минут
  • Пляжный клуб - 7 минут
  • Таланг - 15 минут
  • Международный аэропорт - 38 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€624,353
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Жилой комплекс Laguna Beachside
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Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property. Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом. В каждом доме около 81 квартиры, начиная с 1-комнатной площадью 59 кв.м, с 2-мя спальнями площадью 99 кв.м и с 3-мя спальнями площадью 131 кв.м. Интерьеры включают гостиную и столовую открытой планировки или барную стойку, мини-кухню, спальню с ванной комнатой и собственный балкон. Большие спальни имеют просторную веранду, где вы можете иметь открытый обеденный стол, сиденья, кушетку, принадлежности для барбекю Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства. На крыше комплекса расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и видами на бескрайнее море! Квартиры идеально подходят для современного образа жизни. ПЛЮСЫ ЖК: - Видеонаблюдение 24/7 - Фитнес - Сад - Парковка - Детская площадка - Вид на море/океан - Охрана 24/7 - Бассейн - Управляющая компания МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Laguna Beachside Condominiums Phuket расположен на территории комплекса Laguna, всего в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа Банг Тао. В 5 минутах езды находится широкий выбор ресторанов интернациональной кухни, Порто-де-Пхукет, торговый район Боут-авеню, рынок Вилла, магазины, бары и спа-центры. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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