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Вилла Sunpao

Чонг Тале, Таиланд
от
$418,707
от
$1,934/м²
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 24567
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные виллы по разумной цене на юге острова

Новый проект вилл стартовал в одном из самых востребованных инвесторами и жителями острова районе - Раваи, на юге острова Пхукет. Район обладает хорошо сложившейся богатой социальной и коммерческой инфраструктурой; здесь есть несколько замечательных пляжей таких, как Най Харн, Януи, или Ао Сейн, а также, богатая туристическая инфраструктура, ежегодно привлекающая в Район сотни тысяч туристов. Район является одним из лучших для инвестиций в недвижимость, ведь жилье здесь пользуется спросом не только в высокий, но и в низкий сезон. Большая часть постоянных жителей района - экспаты и релоканты, что отражается на доходности объектов. Виллы, предлагающиеся к покупке располагаются в центре района и выделяются возможностью широкой кастомизации в выборе планировочного решения. Доступны трех и четырех спальные виллы, полностью меблированные современной итальянской мебелью новейшими технологиями. Территория же будет благоустроена тропическими растениями и поддерживаться в порядке управляющей компанией.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 225.0
Цена за м², USD 1,861
Цена квартиры, USD 435,171

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Вилла Sunpao
Чонг Тале, Таиланд
от
$418,707
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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