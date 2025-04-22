Вилла Sunpao

Современные виллы по разумной цене на юге острова

Новый проект вилл стартовал в одном из самых востребованных инвесторами и жителями острова районе - Раваи, на юге острова Пхукет. Район обладает хорошо сложившейся богатой социальной и коммерческой инфраструктурой; здесь есть несколько замечательных пляжей таких, как Най Харн, Януи, или Ао Сейн, а также, богатая туристическая инфраструктура, ежегодно привлекающая в Район сотни тысяч туристов. Район является одним из лучших для инвестиций в недвижимость, ведь жилье здесь пользуется спросом не только в высокий, но и в низкий сезон. Большая часть постоянных жителей района - экспаты и релоканты, что отражается на доходности объектов. Виллы, предлагающиеся к покупке располагаются в центре района и выделяются возможностью широкой кастомизации в выборе планировочного решения. Доступны трех и четырех спальные виллы, полностью меблированные современной итальянской мебелью новейшими технологиями. Территория же будет благоустроена тропическими растениями и поддерживаться в порядке управляющей компанией.