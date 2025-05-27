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Жильё в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
73
Равай
1250
Карон
405
Чалонг
138
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2 035 объектов найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
The villa is beautiful with a swimming pool inside the plot. Only 5 minutes from the beach, …
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
At the foot of the majestic Royal Villa, your private 23M yacht berth beckons. You are only …
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Вилла в Ко Кео, Таиланд
Вилла
Ко Кео, Таиланд
Количество спален 1
These are two individual “bungalow” villas. Located in Coconut Island is a very quiet and pe…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Исключительная возможность владеть резиденцией, расположенной на холмах Карона.Эта современн…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Cozy apartment located in a condominium in Phuket. This is complex with good internal infras…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 489 м²
Where Luxury Meets Panoramic Perfection Perched on the enchanting landscape of Phuket, the K…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Tropical Retreat in Nai Harn! Discover a 1-bedroom condo that redefines island living in Nai…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Better than a villa in Phuket is only four two-bedroom houses with a sharing swimming pool. …
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Perched above Ao Yon Bay, this three-bedroom retreat рщгыу blends modern luxury with tropica…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Это ваш редкий шанс получить пляжную недвижимость в одном из самых востребованных районов Пх…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 33 м²
Welcome to modern living in Nai Harn, Phuket! Our sleek studio apartment blends contemporary…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
3 months payment plan The Project located in the heart of Rawai offering the Highest standar…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Two bedrooms apartments with great living size of almost 140 sq.m. The comforts of this prop…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Комплекс 2-3-спальных апартаментов в масштабном проекте на набережной Раваи. Комплекс распол…
$236,200
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Предпродажная возможностьЗащитите свое устройство сейчас по эксклюзивным предпродажным ценам…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
Эта 4-комнатная вилла с видом на море приносит изысканный образ жизни в сердце пляжа Карон. …
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 8
Luxury villa for sale located in the Chalong area. This is a great investment in your future…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Beach-front contemporary villa with direct access to Friendship beach in Rawai, Phuket. Trop…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 380 м²
This House is located in quiet area near to Rawai and Nai Harn.5mins to Nai harn beach.Total…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Welcome to еру Villa, nestled within the charming complex in Rawai, just a stone's throw awa…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Откройте для себя гавань, где инновационный дизайн отвечает удобству и захватывающей дух при…
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
This 3 bedrooms house is located in Phuket town, in Soi Thorraneethong, about 500 meters fro…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/8
Застройщик предлагает несколько вариантов квартир с двумя спальными комнатами: 53.6 и 69.74 …
$303,882
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
Experience the epitome of luxury living in this brand-new, three-storey pool villa, perfectl…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Эта студия площадью 36 кв.м. является воплощением современной жизни, расположенной в оживлен…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
This is an investment unit which brings to the owner 7,65% income per year. It is not for pe…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Fully furnished studio for sale in Kata beach area! area - 30 sq.m. Mountain View 6th floor…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Редкий шанс владеть виллой высокого класса в одном из самых известных жилых районов Пхукета.…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
A 4-bedroom contemporary-style villa with a private pool is located on a hillside with breat…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
This villa is located in the safe family development, located close to Rawai beachfront, wit…
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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