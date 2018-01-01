Сиам Ориентал - один из крупнейших финских застройщиков на рынке недвижимости в Таиланде, начиная с 2004 года. Все проекты, застройщик строит на Пратамнаке. Холм Пратамнак - тихое, спокойное, а главное безопасное и самое зеленое место в городе. Находящиеся в нескольких минутах ходьбы до центра города или до пляжа. Район Пратамнак считается одним из наиболее престижных и дорогих районов, находящийся в южной части Паттайи. Имеет удачное распопожение, между Центральной Патайей и Джомтьеном, и соответственно от сюда можно быстро добраться, как до одного, так и до другого места. Холм Пратамнак пользуется наибольшей популярностью, потому что именно здесь, мы можем найти обилие достопримечательных мест, утопающих в зелени, самые чистые пляжи, отсутствие безумного количества человек и транспорта, оживленной дороги, рядом с побережьем, по сравнению с Джомтьеном и Центральной частью Паттайи. Так же на Пратамнаке находятся яхт-клуб, гольф клуб, резиденция принцессы и три главные достопримечательности курорта - Смотровая площадка, Биг Будда, Китайский храм. До них можно дойти пешком минут за 15. А за полчаса - до пирса Бали Хай и Волкин Стрит. На пути к статуе Золотого Будды, можно посетить уютный сад с китайскими статуями, храм. Малолюдное место с обилием статуй и двумя прудами, заселенными маленькими карпами. У подножья холма с противоположной стороны Пратамнака начинается подъем к другой популярной достопримечательности - главной обзорной площадке и самой высокой точке Паттайи - Вью-пойнт. Пратамнак является относительно спокойным, тихим, чистым и зеленым местом Паттайи без дискотек и клубов, но тем не менее можете быстро попасть на Walking Street. При этом, на Пратамнаке есть абсолютно всё, что нужно для жизни, пляжи, рестораны, супермаркеты, рынки, массажные салоны, спа и многое другое.