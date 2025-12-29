  1. Realting.com
KVARIS Real Estate

Таиланд, Равай
Агентство недвижимости
6 месяцев
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
kvaris.com/
Об агентстве

KVARIS Real Estate - не просто агентство недвижимости полного цикла.
Мы помогаем нашим клиентам с любыми вопросами, связанными с покупкой, управлением и продажей недвижимости.
Работаем как с инвесторами, так с людьми, которые хотят переехать в Таиланд и на Пхукет на постоянное жительство.

Наши менеджеры имеют опыт работы с клиентами из разных стран: Россия, Казахстан, США, Канада, Австралия, Польша, Швейцария и т.д.
В команде - менеджеры, которые горят на русском, английском, польском, чешском, французском, испанском и немецком языках

Мы очень ценим наших клиентов, поэтому, кроме безупречного сервиса, предлагаем различные скидки и бонусы - спрашивайте о них у менеджеров!

Услуги

KVARIS обеспечивает полный сервис:

  • Поиск недвижимости;
  • Переговоры с застрощиками или продавцами;
  • Решение юридических вопросов;
  • Помощь с оплатой и переводом денег
  • Контроль недвижимости при приемке;
  • Управление недвижимостью;
  • Последующая продажа недвижимости;
  • При необходимости все вопросы мы сможем решить без вашего личного присутствия.

Гарантируем полную конфиденциальность всех сделок.

Квартиры
Квартира 2 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Камала
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Апартаменты с 1 спальней в престижной локации Камала, в составе 5★ курортного комплекса. Это…
$347,746
Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Апартаменты расположены в 400 метрах от великолепного пляжа Най Янг. Этот проект сочетает в …
$151,375
Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Комплекс спроектирован в стиле "eco-luxury", с акцентом на зелёные зоны и частные террасы с …
$267,811
Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Проект расположен на живописном западном побережье Пхукета, в районе пляжа Лаян. Этот соврем…
$238,614
Дома
Дом 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Дом 4 комнаты
Thalang
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Премиальный комплекс вилл в Таланге, идеально подходящий тем, кто хочет приобрести недвижимо…
$415,428
Дом 4 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 4 комнаты
Равай
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Премиальный комплекс «умных» вилл в районе Най Харн на юге Пхукета от девелопера с 14-летним…
$519,339
Дом 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Дом 4 комнаты
Си Сунтон
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Вилла расположена у подножия живописных зелёных холмов, всего в пяти минутах от одного из лу…
$642,280
Дом 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чалонг
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Уютный закрытый поселок вилл с сервисом уровня пятизвёздочного курорта расположен в спокойно…
$417,762
Наши агенты в Таиланде
Виктор Афанасенко
Виктор Афанасенко
398 объектов
