Insight estate

Услуги

Мы закрываем весь цикл сделки: от первой консультации до управления вашей недвижимостью.



01. Определяем стратегию

Проводим первичную консультацию, уточняем ваши цели, горизонт инвестирования и уровень риска.

02. Подбираем проекты по аналитике

Отбираем объекты на основе нашего алгоритма, который сравнивает проекты по 100+ параметрам.

03. Считаем цифры «как есть»

Строим детальную 10-летнюю финансовую модель с учётом всех расходов и реалистичных параметров доходности.

04. Показываем объекты

Организуем визит на объекты, если вы в Таиланде, или проводим онлайн-презентацию. Помогаем получить лучшие условия у девелопера по рассрочке или ипотеке.

05. Сопровождаем сделку

Консультируем на всех этапах: договор, бронирование, оплата, проверка документов.

06. Управляем активом

Помогаем с дальнейшим управлением недвижимостью: аренда, обслуживание, коммуникация с девелопером и сервисными компаниями.