Insight Estate - агентство недвижимости в Таиланде с собственной системой аналитики. Мы не гадаем на рендерах, мы считаем цифры. Команда с опытом 20+ лет строит финансовые модели на 10 лет вперед, проверяет надежность девелоперов и сравнивает проекты по 100+ параметрам. Средняя доходность в кейсах наших клиентов от ~10 % годовых, а суммарный ROI по отдельным проектам достигает 180-200%.
Работаем просто и честно: сначала определяем стратегию, потом отбираем объекты с реальным потенциалом роста и ведём вас на каждом этапе: от первой консультации до сделки и последующего сопровождения.
Прозрачно и по фактам.
Мы закрываем весь цикл сделки: от первой консультации до управления вашей недвижимостью.
01. Определяем стратегию
Проводим первичную консультацию, уточняем ваши цели, горизонт инвестирования и уровень риска.
02. Подбираем проекты по аналитике
Отбираем объекты на основе нашего алгоритма, который сравнивает проекты по 100+ параметрам.
03. Считаем цифры «как есть»
Строим детальную 10-летнюю финансовую модель с учётом всех расходов и реалистичных параметров доходности.
04. Показываем объекты
Организуем визит на объекты, если вы в Таиланде, или проводим онлайн-презентацию. Помогаем получить лучшие условия у девелопера по рассрочке или ипотеке.
05. Сопровождаем сделку
Консультируем на всех этапах: договор, бронирование, оплата, проверка документов.
06. Управляем активом
Помогаем с дальнейшим управлением недвижимостью: аренда, обслуживание, коммуникация с девелопером и сервисными компаниями.