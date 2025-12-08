  1. Realting.com
Таиланд,
;
Агентство недвижимости
Меньше месяца
English, Русский
www.insightestate.com/
Об агентстве

Insight Estate - агентство недвижимости в Таиланде с собственной системой аналитики. Мы не гадаем на рендерах, мы считаем цифры. Команда с опытом 20+ лет строит финансовые модели на 10 лет вперед, проверяет надежность девелоперов и сравнивает проекты по 100+ параметрам. Средняя доходность в кейсах наших клиентов от ~10 % годовых, а суммарный ROI по отдельным проектам достигает 180-200%.

Работаем просто и честно: сначала определяем стратегию, потом отбираем объекты с реальным потенциалом роста и ведём вас на каждом этапе: от первой консультации до сделки и последующего сопровождения.
Прозрачно и по фактам.

Услуги

Мы закрываем весь цикл сделки: от первой консультации до управления вашей недвижимостью.

01. Определяем стратегию
Проводим первичную консультацию, уточняем ваши цели, горизонт инвестирования и уровень риска.

02. Подбираем проекты по аналитике
Отбираем объекты на основе нашего алгоритма, который сравнивает проекты по 100+ параметрам.

03. Считаем цифры «как есть»
Строим детальную 10-летнюю финансовую модель с учётом всех расходов и реалистичных параметров доходности.

04. Показываем объекты
Организуем визит на объекты, если вы в Таиланде, или проводим онлайн-презентацию. Помогаем получить лучшие условия у девелопера по рассрочке или ипотеке.

05. Сопровождаем сделку
Консультируем на всех этапах: договор, бронирование, оплата, проверка документов.

06. Управляем активом
Помогаем с дальнейшим управлением недвижимостью: аренда, обслуживание, коммуникация с девелопером и сервисными компаниями.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 10:14
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
09:00 - 21:00
Воскресенье
09:00 - 21:00
Наши агенты за границей
Артем Шустер
Артем Шустер
453 объекта
