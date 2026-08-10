Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Хуахин
  4. Жилая

Жилье в Хуахине, Таиланд

;
дома
5
7 объектов найдено
Дом в Хуахин, Таиланд
Дом
Хуахин, Таиланд
$238,749
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Хуахин, Таиланд
Квартира
Хуахин, Таиланд
Испытайте идеальное сочетание комфорта и роскоши в этом потрясающем кондоминиуме с 1 спальне…
$71,814
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 3 спальни в Хуахин, Таиланд
Дом 3 спальни
Хуахин, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Изумрудная долина Хуа Хин — обнаруженный драгоценный каменьПлощадь земельного участка: 480 к…
$289,139
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Хуахин, Таиланд
Дом 3 спальни
Хуахин, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Изумрудная долина Хуа Хин — обнаруженный драгоценный каменьПлощадь земли: 400 квадратных мет…
$168,539
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Хуахин, Таиланд
Вилла
Хуахин, Таиланд
$1,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 3 спальни в Хуахин, Таиланд
Дом 3 спальни
Хуахин, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Изумрудная долина Хуа Хин — обнаруженный драгоценный каменьПлощадь земли: 320 квадратных мет…
$147,434
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
$40,088
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хуахине, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти