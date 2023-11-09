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Жильё в Хуахин, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Хуахин, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Хуахин, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
€38,536
Realting.com
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