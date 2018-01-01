Wing Samui Condo
Wing Property — ведущий застройщик Таиланда, ранее известный как Project Pacific Development. Компания ведет успешную работу с 1998 года благодаря впечатляющему портфолио из более чем 20 завершенных проектов: жилых и гостиничных комплексов, а также правительственных проектов по всей провинции Сураттхани.
Добившись отличной репутации и высокого качества исполнения, в 2015 году председатель Wing Property Ltd. был назначен заместителем мэра острова Самуй. Мы стараемся выйти за рамки личного успеха и постоянно улучшаем качество жизни местного населения, сохраняя красоту окружающей природы.
Наша работа строится на принципе «развитие для улучшения жизни». Наши объекты недвижимости отличаются прекрасным расположением, тщательным проектированием и отменным качеством. Мы также предоставляем комплексные услуги, в том числе управление арендой для обеспечения высокой доходности от аренды для наших клиентов-инвесторов. Мы внедряем инновации и развиваем свои уникальные, первоклассные и экологичные проекты, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов.