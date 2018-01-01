Компания Phuket Holiday Services Co., Ltd была основана в 2014 году на острове Пхукет в Таиланде как филиал корпорации Pisona Group. Мы являемся крупнейшим застройщиком на Пхукете. В нашем портфолио – 18 проектов размером от студий площадью 30 кв.м до роскошных вилл площадью 900 кв. м. Мы – первая компания, предлагающая программу гарантии аренды на острове сроком на 15 лет. Мы предоставляем инвестиционные консультации, услуги по продаже и аренде недвижимости, оптимизации и оценке объектов и проектов, а также управлению инвестициями в недвижимость. Pisona Group начала свою работу на Пхукете еще в 1980 году. Pisona Group является крупнейшей безнес-группой на юге Таиланда со средним валовым объемом продаж в 10 миллиардов тайских батов в год и примерно 3000 сотрудниками, задействованных в различных секторах. Сфера деятельности Pisona Group включает строительство недвижимости, управление гостиничным бизнесом и жильем, находящимся в совместном владении нескольких лиц, пляжами, организация развлечений, круизов на яхтах и наземного транспорта, в ресторанах и пляжных клубах. Phuket Holiday Services поможет вам с поиском гарантированных финансовых инвестиций и / или лучших вариантов инвестиций в недвижимость. Наши офисы продаж Главный офис компании Phuket Holiday Services расположен в районе Чалонг на Пхукете. В каждом нашем объекте есть комфортный офис продаж. Индивидуальные встречи Когда вы решите посмотреть наши объекты, вас встретит профессиональный представитель, который будет сопровождать вас на протяжении всего визита, ответит на все ваши вопросы и предоставит все детали проекта по вашему требованию. Мы говорим на вашем языке Наши сотрудники отдела международных продаж говорят более чем на 10 языках. Вам всегда будет оказана всесторонняя поддержка. Бесплатный трансфер Если вы решите отправиться к нам в офис, просто позвоните или отправьте нам сообщение или электронное письмо о встрече, и мы организуем вам трансфер. Отличное послепродажное обслуживание Покупка недвижимости – не просто поход в супермаркет. После покупки недвижимости потребуется еще многое завершить. Наш дружный отдел послепродажного обслуживания предоставит вам отличные услуги и гарантирует, что вам не придется беспокоиться о сроках оплаты, сборах, управлении недвижимостью и прочем.