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Жильё в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
1846
Thalang
175
4 431 объект найдено
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Инвестиционно-привлекательный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Прекрасно подходит как для…
$84,463
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Студия в Чонг Тале, Таиланд
UP UP
Студия
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$91,142
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$141,716
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит со…
$281,661
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$892,246
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 448 м²
BAN6835: роскошная вилла для тех, кто привык выбирать лучшее из большого количества предложе…
$807,474
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/8
До моря: 400 м, Гарантия доходаО комплексе:Мультифункциональный проект на площади более 40,0…
$171,087
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 5/7
Инвестиционно-привлекательный объект!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так …
$313,035
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$620,000
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Вилла 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 71 приватную виллу, окружённую круглосуточной о…
$191,349
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Квартира с 2 спальнями площадью 68 кв. м. в корпусе A на 1 этаже. Номер юнита MBA110Самый до…
$311,789
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет уни…
$647,836
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 32 кв. м. в корпусе C на 5 этаже. Номер юнита 339Старт продаж…
$138,294
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 32 кв. м. в корпусе B на 5 этаже. Номер юнита 222Старт продаж…
$135,086
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Вилла в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 632 м²
SUR6747: Общая информация: 6 спальни 8 ванные комнаты 3 этажи вид на океан Частная тропическ…
$2,33 млн
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Вилла 3 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 653 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 501 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$1,07 млн
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Вилла в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла
Ban Bang Thao, Таиланд
Площадь 550 м²
SUR4661: Это красивая вилла с 4 спальнями, откуда открывается потрясающий вид на пляж Сурин.…
$2,38 млн
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 41 кв. м. в корпусе E на 3 этаже. Номер юнита MBE302Самый дол…
$186,837
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Дуплекс 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$674,044
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$269,912
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 6 этаже. Номер юнита B622 в проекте So Lagoon C…
$103,817
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/8
Квартира с 2 спальнями площадью 61 кв.м. на 7 этаже. Номер юнита A701 в проекте So Lagoon Ch…
$207,918
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$188,612
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Пентхаус 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 4/6
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77…
$818,794
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 548 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$912,588
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$2,23 млн
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет у…
$157,974
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м. в корпусе A на 7 этаже. Номер юнита 137Старт продаж…
$247,698
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 572 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Botanica Foresta II – идеальный выбор…
$1,56 млн
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Типы недвижимости в Si Sunthon

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

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с террасой
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с видом на море
с бассейном
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