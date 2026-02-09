Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 

Таиланд, Бангкок, район Ратбурана (Ratburana), река Чао Прайя
🏗 Высотный кондоминиум, сдача: ДЕКАБРЬ 2025 (готовность через 9 месяцев!)
🏷 ЦЕНА: от $66 600 | Студии, 1BR, 2BR
NUE Riverest Ratburana — это один из самых ожидаемых проектов Бангкока. 8 высотных зданий (до 35 этажей) на берегу реки Чао Прайя с прямым видом на мост Рама IX и панораму центра города.
✅ ПОЧЕМУ ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПреимуществоДеталиСдачаДекабрь 2025 — покупка готового жилья без рисковЦенаМинимальная входная стоимость — от $66 600ВидПанорамный вид на реку Чао Прайя и мост Рама IXМасштаб8 зданий, до 35 этажейИнфраструктураБолее 40 зон для жизни и отдыха
🏢 О КОМПЛЕКСЕ
NUE Riverest Ratburana — это не просто дом, а город-курорт на воде. Каждая деталь продумана для комфортной, роскошной и активной жизни.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
8 жилых башен
Этажность: до 35 этажей
Прямой доступ к реке Чао Прайя
Панорамное остекление — виды на воду и город
🌟 ИНФРАСТРУКТУРА (БОЛЕЕ 40 ЗОН!)
В комплексе создана уникальная среда для жизни, работы и отдыха:
🎭 НА ВЫСОТЕ
Sky Theatre — кинотеатр под открытым небом с видами на реку
River Lounge — лаунж-зона для встреч и релакса
Sky Spa — спа-комплекс на верхних этажах
Private Onsen — приватные японские горячие источники
Infinity Pool — бассейн с бескрайним видом на реку
🏋️♂️ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
Фитнес-центр с панорамным видом на реку
Сауна
Йога-зона
👨👩👧 ДЛЯ СЕМЬИ
Детские игровые зоны
Семейные лаунджи
💻 ДЛЯ РАБОТЫ
Современный коворкинг
Переговорные комнаты
🌿 ДЛЯ ОТДЫХА
Сады и зеленые террасы
Прогулочные набережные
Зоны для барбекю
✅ Всё включено в инфраструктуру комплекса — вы получаете образ жизни 5*.
📍 ЛОКАЦИЯ — РАТБУРАНА (RATBURANA)
Комплекс расположен в живописном районе Ратбурана, на берегу реки Чао Прайя, с удобным доступом к центру Бангкока.
ТРАНСПОРТ:
Прямой доступ к реке — лодочное сообщение с центром
Рядом основные магистрали
До центра города — [уточнить время]
ИНФРАСТРУКТУРА РЯДОМ:
Магазины, рынки
Школы, больницы
Торговые центры
🛋 ПЛАНИРОВКИ
ТипПлощадь (ориентир)Студияот 24–28 м²1 спальня (1BR)от 30–40 м²2 спальни (2BR)от 50–65 м²
✅ Каждая квартира — с панорамными окнами
✅ Продуманные европейские планировки
✅ Готовая отделка (white finish / под ключ)
💎 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Сдача через 9 месяцев — минимум рисков, быстрый вход в аренду
Цены от $66 600 — ниже рынка для речного премиума
40+ зон инфраструктуры — высокий спрос на аренду
Река Чао Прайя — ликвидная локация, виды, которые не застроят
Таиланд — стабильный туристический поток, арендный доход 5–8% годовых
💰 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Цена: от $66 600 (зависит от этажа и вида)
Рассрочка от застройщика (уточняется индивидуально)
100% оплата / ипотека для нерезидентов (до 70% в некоторых банках)
Полное юридическое сопровождение сделки
Помощь в открытии счета в тайском банке
Оформление права собственности (Freehold для иностранцев — до 49% квоты)
📩 Пишите в чат Авито или звоните — отправлю:
Актуальный прайс-лист и планировки
Презентацию комплекса и 3D-туры
Видеообзоры видов с этажей
Индивидуальный расчёт рассрочки
Консультацию по визам и ВНЖ Таиланда
