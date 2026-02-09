  1. Realting.com
Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 

Бангкок, Таиланд
$66,600
ID: 33894
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    37

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

 Таиланд, Бангкок, район Ратбурана (Ratburana), река Чао Прайя
🏗 Высотный кондоминиум, сдача: ДЕКАБРЬ 2025 (готовность через 9 месяцев!)
🏷 ЦЕНА: от $66 600 | Студии, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana — это один из самых ожидаемых проектов Бангкока. 8 высотных зданий (до 35 этажей) на берегу реки Чао Прайя с прямым видом на мост Рама IX и панораму центра города.

✅ ПОЧЕМУ ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПреимуществоДеталиСдачаДекабрь 2025 — покупка готового жилья без рисковЦенаМинимальная входная стоимость — от $66 600ВидПанорамный вид на реку Чао Прайя и мост Рама IXМасштаб8 зданий, до 35 этажейИнфраструктураБолее 40 зон для жизни и отдыха

🏢 О КОМПЛЕКСЕ

NUE Riverest Ratburana — это не просто дом, а город-курорт на воде. Каждая деталь продумана для комфортной, роскошной и активной жизни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • 8 жилых башен

  • Этажность: до 35 этажей

  • Прямой доступ к реке Чао Прайя

  • Панорамное остекление — виды на воду и город

🌟 ИНФРАСТРУКТУРА (БОЛЕЕ 40 ЗОН!)

В комплексе создана уникальная среда для жизни, работы и отдыха:

🎭 НА ВЫСОТЕ

  • Sky Theatre — кинотеатр под открытым небом с видами на реку

  • River Lounge — лаунж-зона для встреч и релакса

  • Sky Spa — спа-комплекс на верхних этажах

  • Private Onsen — приватные японские горячие источники

  • Infinity Pool — бассейн с бескрайним видом на реку

🏋️‍♂️ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

  • Фитнес-центр с панорамным видом на реку

  • Сауна

  • Йога-зона

👨‍👩‍👧 ДЛЯ СЕМЬИ

  • Детские игровые зоны

  • Семейные лаунджи

💻 ДЛЯ РАБОТЫ

  • Современный коворкинг

  • Переговорные комнаты

🌿 ДЛЯ ОТДЫХА

  • Сады и зеленые террасы

  • Прогулочные набережные

  • Зоны для барбекю

✅ Всё включено в инфраструктуру комплекса — вы получаете образ жизни 5*.

📍 ЛОКАЦИЯ — РАТБУРАНА (RATBURANA)

Комплекс расположен в живописном районе Ратбурана, на берегу реки Чао Прайя, с удобным доступом к центру Бангкока.

ТРАНСПОРТ:

  • Прямой доступ к реке — лодочное сообщение с центром

  • Рядом основные магистрали

  • До центра города — [уточнить время]

ИНФРАСТРУКТУРА РЯДОМ:

  • Магазины, рынки

  • Школы, больницы

  • Торговые центры

🛋 ПЛАНИРОВКИ

ТипПлощадь (ориентир)Студияот 24–28 м²1 спальня (1BR)от 30–40 м²2 спальни (2BR)от 50–65 м²

✅ Каждая квартира — с панорамными окнами
✅ Продуманные европейские планировки
✅ Готовая отделка (white finish / под ключ)

💎 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

  1. Сдача через 9 месяцев — минимум рисков, быстрый вход в аренду

  2. Цены от $66 600 — ниже рынка для речного премиума

  3. 40+ зон инфраструктуры — высокий спрос на аренду

  4. Река Чао Прайя — ликвидная локация, виды, которые не застроят

  5. Таиланд — стабильный туристический поток, арендный доход 5–8% годовых

💰 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

  • Цена: от $66 600 (зависит от этажа и вида)

  • Рассрочка от застройщика (уточняется индивидуально)

  • 100% оплата / ипотека для нерезидентов (до 70% в некоторых банках)

  • Полное юридическое сопровождение сделки

  • Помощь в открытии счета в тайском банке

  • Оформление права собственности (Freehold для иностранцев — до 49% квоты)

📩 Пишите в чат Авито или звоните — отправлю:

  • Актуальный прайс-лист и планировки

  • Презентацию комплекса и 3D-туры

  • Видеообзоры видов с этажей

  • Индивидуальный расчёт рассрочки

  • Консультацию по визам и ВНЖ Таиланда

Цена: от $66 600
Локация: Таиланд, Бангкок, Ратбурана (река Чао Прайя)

Бангкок, Таиланд
