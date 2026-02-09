Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 

Таиланд, Бангкок, район Ратбурана (Ratburana), река Чао Прайя

🏗 Высотный кондоминиум, сдача: ДЕКАБРЬ 2025 (готовность через 9 месяцев!)

🏷 ЦЕНА: от $66 600 | Студии, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana — это один из самых ожидаемых проектов Бангкока. 8 высотных зданий (до 35 этажей) на берегу реки Чао Прайя с прямым видом на мост Рама IX и панораму центра города.

✅ ПОЧЕМУ ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПреимуществоДеталиСдачаДекабрь 2025 — покупка готового жилья без рисковЦенаМинимальная входная стоимость — от $66 600ВидПанорамный вид на реку Чао Прайя и мост Рама IXМасштаб8 зданий, до 35 этажейИнфраструктураБолее 40 зон для жизни и отдыха

🏢 О КОМПЛЕКСЕ

NUE Riverest Ratburana — это не просто дом, а город-курорт на воде. Каждая деталь продумана для комфортной, роскошной и активной жизни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

8 жилых башен

Этажность: до 35 этажей

Прямой доступ к реке Чао Прайя

Панорамное остекление — виды на воду и город

🌟 ИНФРАСТРУКТУРА (БОЛЕЕ 40 ЗОН!)

В комплексе создана уникальная среда для жизни, работы и отдыха:

🎭 НА ВЫСОТЕ

Sky Theatre — кинотеатр под открытым небом с видами на реку

River Lounge — лаунж-зона для встреч и релакса

Sky Spa — спа-комплекс на верхних этажах

Private Onsen — приватные японские горячие источники

Infinity Pool — бассейн с бескрайним видом на реку

🏋️‍♂️ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Фитнес-центр с панорамным видом на реку

Сауна

Йога-зона

👨‍👩‍👧 ДЛЯ СЕМЬИ

Детские игровые зоны

Семейные лаунджи

💻 ДЛЯ РАБОТЫ

Современный коворкинг

Переговорные комнаты

🌿 ДЛЯ ОТДЫХА

Сады и зеленые террасы

Прогулочные набережные

Зоны для барбекю

✅ Всё включено в инфраструктуру комплекса — вы получаете образ жизни 5*.

📍 ЛОКАЦИЯ — РАТБУРАНА (RATBURANA)

Комплекс расположен в живописном районе Ратбурана, на берегу реки Чао Прайя, с удобным доступом к центру Бангкока.

ТРАНСПОРТ:

Прямой доступ к реке — лодочное сообщение с центром

Рядом основные магистрали

До центра города — [уточнить время]

ИНФРАСТРУКТУРА РЯДОМ:

Магазины, рынки

Школы, больницы

Торговые центры

🛋 ПЛАНИРОВКИ

ТипПлощадь (ориентир)Студияот 24–28 м²1 спальня (1BR)от 30–40 м²2 спальни (2BR)от 50–65 м²

✅ Каждая квартира — с панорамными окнами

✅ Продуманные европейские планировки

✅ Готовая отделка (white finish / под ключ)

💎 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Сдача через 9 месяцев — минимум рисков, быстрый вход в аренду Цены от $66 600 — ниже рынка для речного премиума 40+ зон инфраструктуры — высокий спрос на аренду Река Чао Прайя — ликвидная локация, виды, которые не застроят Таиланд — стабильный туристический поток, арендный доход 5–8% годовых

💰 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Цена: от $66 600 (зависит от этажа и вида)

Рассрочка от застройщика (уточняется индивидуально)

100% оплата / ипотека для нерезидентов (до 70% в некоторых банках)

Полное юридическое сопровождение сделки

Помощь в открытии счета в тайском банке

Оформление права собственности (Freehold для иностранцев — до 49% квоты)

📩 Пишите в чат Авито или звоните — отправлю:

Актуальный прайс-лист и планировки

Презентацию комплекса и 3D-туры

Видеообзоры видов с этажей

Индивидуальный расчёт рассрочки

Консультацию по визам и ВНЖ Таиланда

