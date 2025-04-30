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Жильё в Паттайе, Таиланд

Паттайя
186
596 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Лента Срочно
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/8
1 спальня 1 ванная комната в Club Royal в Северной ПаттайеТип: 1 спальня 1 ванная комната Cl…
$61,763
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Highrise Property and Construction
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Студия в Паттайя, Таиланд
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Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/8
Laguna Bay 2 – уютные апартаменты в сердце Паттайи!Идеальный вариант для инвестиций или жизн…
$36,490
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
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Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Уникальная возможность стать владельцем апартаментов в Siam Oriental Star!Апартаменты от инв…
$63,523
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$58,923
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Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Этаж 10/29
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный…
$130,200
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так …
$73,523
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
PRISTINE PARK III – премиум-апартаменты у моря с доходностью 8% годовых!Высокая ликвидность …
$73,626
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 40/60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от…
$380,737
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DDA Real Estate
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/12
2 Bedroom 2 bathroom 105 m2 in Siam Penthouse 3     -Size 105 sqm.   -2 Bedroom 2 bathroo…
$354,715
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 29/36
Кондоминиум Park Beach Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа.  Прод…
$191,176
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Highrise Property and Construction
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English
Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 39/55
Инвестиционная возможность в жилой комплекс Copacabana Coral Reef Jomtien, предлагает уникал…
$284,425
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$49,415
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 29
Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд Предлагаются апартам…
$107,626
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$58,415
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DDA Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/7
2 Bedroom 2 Bathroom 104.13 m2 in Zensiri Residences Type 2 Bedroom 2 Bathroom Size …
$250,831
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/8
1Bedroom 1Bathroom Pool view 29.30 m2 in  Pristine Park 3, Jomtien, Pattaya Chon Buri …
$74,419
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Highrise Property and Construction
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$46,389
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$169,227
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/8
Ощутите максимальный комфорт и удобство в этих потрясающих апартаментах с 1 спальней в Патта…
$35,912
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Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$641,839
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$66,308
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
$55,000
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Квартира 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 8/8
Почувствуйте лучшее, что есть в Паттайе, живя в этих потрясающих новых апартаментах в Банг Л…
$409,071
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 29/46
Riviera Jomtien. Большая квартира-студия на продажуRiviera Jomtien.  Тип Студия Размер  32 к…
$117,353
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
Resale!  1 bedroom  Siam Oriental Dream in Pratumnak, Pattaya • 1 bedroom  • pool view …
$58,821
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/63
Апартаменты с одной спальней в самом роскошном кондоминиуме Паттайи. Grand Solaire Pattay…
$156,700
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Пентхаус 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/8
Инвестиции в уникальные апартаменты! Доход от 7%!Выгодное расположение ЖК гарантирует высоки…
$103,266
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DDA Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/38
Тип: Студия1 ванная комната Площадь: 26,5 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 16-й Сборы з…
$105,849
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/7
Люксовые квартиры площадью от 59 до 134 квм цены от 5.3 - 13.2М бат, в данную цену включен м…
$203,703
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/8
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с с…
$134,125
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