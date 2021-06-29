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Phuket Buy House

Таиланд, 95/30 Moo 1, Saiyuan Road, Rawai, Muang Phuket, 83130 Thailand
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Phuket Buy House
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
phuketbuyhouse.com
Описание

PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на райском острове. Мы поможем с любым вопросом относительно недвижимости и отдыха на Пхукете.

Phuketbuyhouse.com - это ведущий сайт о жилой и коммерческой недвижимости на острове Пхукет. Любой желающий приобрести дом, виллу, квартиру в кондоминиуме, коммерческое помещение, земельный участок или даже отель, с легкостью найдет у нас предложение, удовлетворяющее всем требованиям! Наш сайт содержит предложения во всех районах острова от собственников, и лучших строительных компаний.

Услуги

Мы Phuketbuyhouse.com, ориентированы на предоставление высококачественных сервисов как для посетителей, подбирающих недвижимость на Пхукете, так и для владельцев, желающих реализовать свои объекты недвижимости. Наша профессиональная команда включает в себя не только агентов по недвижимости, но и опытных юристов, которые помогут с проверкой и оформлением всех необходимых документов для любых объектов недвижимости и сделок с ними.

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Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных ресурсов. Компания Phuket9 профессионально занимается инвестированием, строительством и управлением недвижимостью на Пхукете с 2004 года. В портфолио компании входят отели, кондоминиумы и виллы. Главным преимуществом компании является профессиональное и систематическое исследование рынка недвижимости Пхукета, владение управленческими навыками, а также опыт строительства домов «под ключ».

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Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.

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EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете.

В EIE.ASIA Вы гарантированно получите:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ- Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия!

БЕЗОПАСНОСТЬ - Работаем только с проверенными застройщиками с безупречной репутацией!

0% КОМИССИЮ- Вы не платите за наши услуги! Их оплачивает застройщик

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Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.

Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.

Почему выбирают нас?

на рынке с 2003 г большая база данных знание рынка широкий спектр услуг любой тип недвижимости профессиональные русские сотрудники высокий сервис
InDreams
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InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях

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