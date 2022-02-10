О застройщике

SID Thailand — надёжный девелопер жилой недвижимости на Пхукете. Мы строим современные апартаменты и виллы в востребованных локациях острова, объединяя архитектуру, комфорт и инвестиционную привлекательность.

📍 Что нас отличает:

Полный цикл: от проектирования до передачи ключей

Прозрачные сделки и юридически чистые объекты

Функциональные планировки, стильный дизайн и инфраструктура для жизни и отдыха

Объекты, подходящие как для личного проживания, так и для сдачи в аренду

Мы создаём проекты, которые отвечают ожиданиям как инвесторов, так и тех, кто выбирает Пхукет для жизни.

🤝 Также мы открыты к сотрудничеству с агентствами и частными брокерами: предоставляем прозрачные условия, комиссионные выше рынка, обучение и поддержку на всех этапах сделки.

SID Thailand — строим то, что имеет ценность и сегодня, и в будущем.