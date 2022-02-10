  1. Realting.com
SID Thailand

Таиланд, Пхукет
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2016
На платформе
На платформе
5 лет 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
sidthailand.com
Время работы
Открыто сейчас
Мы в соцсетях
О застройщике

SID Thailand — надёжный девелопер жилой недвижимости на Пхукете. Мы строим современные апартаменты и виллы в востребованных локациях острова, объединяя архитектуру, комфорт и инвестиционную привлекательность.

📍 Что нас отличает:

  • Полный цикл: от проектирования до передачи ключей

  • Прозрачные сделки и юридически чистые объекты

  • Функциональные планировки, стильный дизайн и инфраструктура для жизни и отдыха

  • Объекты, подходящие как для личного проживания, так и для сдачи в аренду

Мы создаём проекты, которые отвечают ожиданиям как инвесторов, так и тех, кто выбирает Пхукет для жизни.

🤝 Также мы открыты к сотрудничеству с агентствами и частными брокерами: предоставляем прозрачные условия, комиссионные выше рынка, обучение и поддержку на всех этапах сделки.

SID Thailand — строим то, что имеет ценность и сегодня, и в будущем.

Услуги

🏗 Строительство жилых комплексов

Полный цикл застройки: от фундамента до ввода в эксплуатацию. Используем современные технологии и сертифицированные материалы.

📐 Проектирование и архитектура

Разработка концепции, архитектурных решений и дизайн-проектов — с учётом потребностей рынка и особенностей локации.

🏡 Продажа недвижимости

Собственные апартаменты и виллы на Пхукете. Работаем напрямую с покупателями и через партнёрские агентства.

🔑 Управление и обслуживание объектов

Предоставляем услуги по управлению недвижимостью: сдача в аренду, обслуживание, работа с арендаторами.

🤝 Партнёрская программа для агентов

Открыты к сотрудничеству с агентами и агентствами по всему миру. Предлагаем прозрачные условия, обучение и комиссионные выше рынка.

