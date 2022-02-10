SID Thailand — надёжный девелопер жилой недвижимости на Пхукете. Мы строим современные апартаменты и виллы в востребованных локациях острова, объединяя архитектуру, комфорт и инвестиционную привлекательность.
📍 Что нас отличает:
Полный цикл: от проектирования до передачи ключей
Прозрачные сделки и юридически чистые объекты
Функциональные планировки, стильный дизайн и инфраструктура для жизни и отдыха
Объекты, подходящие как для личного проживания, так и для сдачи в аренду
Мы создаём проекты, которые отвечают ожиданиям как инвесторов, так и тех, кто выбирает Пхукет для жизни.
🤝 Также мы открыты к сотрудничеству с агентствами и частными брокерами: предоставляем прозрачные условия, комиссионные выше рынка, обучение и поддержку на всех этапах сделки.
SID Thailand — строим то, что имеет ценность и сегодня, и в будущем.
🏗 Строительство жилых комплексов
Полный цикл застройки: от фундамента до ввода в эксплуатацию. Используем современные технологии и сертифицированные материалы.
📐 Проектирование и архитектура
Разработка концепции, архитектурных решений и дизайн-проектов — с учётом потребностей рынка и особенностей локации.
🏡 Продажа недвижимости
Собственные апартаменты и виллы на Пхукете. Работаем напрямую с покупателями и через партнёрские агентства.
🔑 Управление и обслуживание объектов
Предоставляем услуги по управлению недвижимостью: сдача в аренду, обслуживание, работа с арендаторами.
🤝 Партнёрская программа для агентов
Открыты к сотрудничеству с агентами и агентствами по всему миру. Предлагаем прозрачные условия, обучение и комиссионные выше рынка.