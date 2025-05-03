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Жильё в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
3803
Си Сунтон
249
Са Кху
213
Теп Красатти
210
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4 768 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Инвестиционно-привлекательный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Прекрасно подходит как для…
$84,463
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Студия в Чонг Тале, Таиланд
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Студия
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$91,142
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете.Прекрасный вариант для постоянного проживания…
$472,697
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$2,23 млн
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/7
Ваш идеальный дом на Пхукете. Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для…
$485,463
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/8
Квартира с 2 спальнями площадью 60,2 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита A404 в проекте So Lagoon …
$206,221
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет у…
$857,498
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв. м. в корпусе C на 4 этаже. Номер юнита MBC416Самый дол…
$247,541
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Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 169 м²
BAN5194: Large two-story, detached, 2 bedrooms residence. The ultimate in privacy and exclus…
$410,324
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
$158,086
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Этаж 1/3
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 5%О комплексе:Предлагаем вашему вниманию премиальные виллы н…
$1,68 млн
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 41 кв. м. в корпусе D на 7 этаже. Номер юнита MBD704Самый дол…
$187,990
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$156,414
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Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто жаждет ощутить …
$332,661
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$249,269
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ищет надежные и…
$182,117
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$167,797
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 2/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$635,762
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/8
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 3 этаже. Номер юнита A315 в проекте So Lagoon C…
$93,351
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв. м. в корпусе B на 4 этаже. Номер юнита MBB407Самый дол…
$250,494
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто стремится к рос…
$192,806
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/7
Квартира с 1 спальней площадью 29 кв. м. в корпусе A на 1 этаже. Номер юнита 1Старт продаж н…
$128,950
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$179,901
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 32 кв. м. в корпусе A на 4 этаже. Номер юнита 66Старт продаж …
$134,185
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/7
Квартира с 1 спальней площадью 41 кв. м. в корпусе A на 2 этаже. Номер юнита MBA206Самый дол…
$177,610
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскоши, ко…
$142,976
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Вилла идеально подходит для семей, це…
$1,18 млн
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м. в корпусе B на 3 этаже. Номер юнита 187Старт продаж…
$241,305
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/7
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м. в корпусе C на 3 этаже. Номер юнита 297Старт продаж…
$245,903
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Квартира 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы (три или…
$656,254
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Типы недвижимости в Тхаланге

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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