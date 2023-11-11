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Жильё в Кату, Таиланд
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18 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Кату, Таиланд
2
24 м²
8
Элитный жилой комплекс с бассейнами в центре Пхукета, Таиланд Предлагаются двухкомнатные ап…
€79,462
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Кату, Таиланд
1
24 м²
8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд Идеальное предложени…
€48,448
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кату, Таиланд
2
1
30 м²
4/8
Кондоминиум в центре района Кату. Всего 300 метров до Кату Fresh Market (Si Kor), и 15 минут…
€50,038
Рекомендовать
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро
Кату, Таиланд
6
7
948 м²
3
Описание THE PRIVA - это новый жилой комплекс, расположенный на территории живописного гольф…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool
Кату, Таиланд
4
3
200 м²
RESALE. Поклонникам и энтузиастам гольфа понравится близость виллы в стиле отдыха к полю для…
€395,614
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с Pool
Кату, Таиланд
3
2
225 м²
RESALE. Ухоженный, отдельно стоящий, 2-х этажный угловой блок в закрытом тайском комплексе в…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
7
8
1 200 м²
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Кату, Таиланд
1
1
76 м²
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
€78,615
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Кату, Таиланд
7
6
550 м²
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
€518,860
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
3
4
360 м²
RESALE. Расположен прямо на краю поля для гольфа Loch Palm, идиллического места для любителе…
€442,865
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Кату, Таиланд
4
3
1
€838,561
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с охраной
Кату, Таиланд
1
1
30 м²
RESALE. Вероятно, один из лучших видов во всем комплексе, с видом на 100-метровый бассейн и …
€47,169
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кату, Таиланд
3
2
60 м²
6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€56,050
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
2
3
20 894 м²
RESALE. A charming 2 storey pool villa located in a quiet residential area surrounded by woo…
€222,743
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
5
5
360 м²
RESALE. Цена снижена с THB14M до THB9.95M! Эта вилла с бассейном с 4 спальнями и 4 спальнями…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кату, Таиланд
2
3
163 м²
ДРУГИЕ РЕЗЕЙНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДОСТУПНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАНИТЕСЬ С ТАЙСКИМИ РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, новое здание
Кату, Таиланд
1
1
24 м²
Это развитие расположено только в 3 км от Центрального Фестиваля, одного из крупнейших торг…
€56,341
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кату, Таиланд
4
4
600 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Эксклюзивная вилла класса люкс, идиллически расположенная среди пышного озел…
€943,381
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