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Жильё в Кату, Таиланд

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18 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Кату, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Элитный жилой комплекс с бассейнами в центре Пхукета, Таиланд Предлагаются двухкомнатные ап…
€79,462
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Кату, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд Идеальное предложени…
€48,448
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кату, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/8
Кондоминиум в центре района Кату. Всего 300 метров до Кату Fresh Market (Si Kor), и 15 минут…
€50,038
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро в Кату, Таиланд
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро
Кату, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 948 м²
Количество этажей 3
Описание THE PRIVA - это новый жилой комплекс, расположенный на территории живописного гольф…
€1,09 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool в Кату, Таиланд
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
RESALE. Поклонникам и энтузиастам гольфа понравится близость виллы в стиле отдыха к полю для…
€395,614
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с Pool в Кату, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с Pool
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
RESALE. Ухоженный, отдельно стоящий, 2-х этажный угловой блок в закрытом тайском комплексе в…
Цена по запросу
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
€1,21 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
€78,615
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание в Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Кату, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
€518,860
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кату, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
RESALE. Расположен прямо на краю поля для гольфа Loch Palm, идиллического места для любителе…
€442,865
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Кату, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€838,561
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с охраной в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с охраной
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
RESALE. Вероятно, один из лучших видов во всем комплексе, с видом на 100-метровый бассейн и …
€47,169
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кату, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€56,050
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кату, Таиланд
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 20 894 м²
RESALE. A charming 2 storey pool villa located in a quiet residential area surrounded by woo…
€222,743
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кату, Таиланд
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
RESALE. Цена снижена с THB14M до THB9.95M! Эта вилла с бассейном с 4 спальнями и 4 спальнями…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кату, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
ДРУГИЕ РЕЗЕЙНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДОСТУПНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАНИТЕСЬ С ТАЙСКИМИ РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, новое здание в Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, новое здание
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Это развитие расположено только в 3 км от Центрального Фестиваля, одного из крупнейших торг…
€56,341
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Кату, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Эксклюзивная вилла класса люкс, идиллически расположенная среди пышного озел…
€943,381
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