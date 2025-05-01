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Жильё в Равае, Таиланд

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1 272 объекта найдено
Студия в Равай, Таиланд
UP UP
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/8
Апартаменты в проекте Utopia Mini! Привлекательная инвестиционная возможность!Апартаменты от…
$91,427
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Равай, Таиланд
Вилла 6 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в Равай – воплощение роскошной жизни на Пхукете!Шикарная частная вилла в …
$1,10 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/6
$485,661
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект может привлечь покупателей, ищ…
$168,787
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
$193,905
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/7
До моря: 900 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 2 семиэт…
$115,251
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 38 м²
Этаж 5/7
$158,516
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/7
$247,462
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 380 м²
NAI2539: Этот дом расположен в тихом районе недалеко от Раваи и Най Харн. 5 минут до пляжа Н…
$653,491
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 1/7
$140,083
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 340 м²
RAW5261: This Resort & Residence offers a luxury boutique hotel experience in the peaceful S…
$683,873
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 360 м²
RAW5209: This two-story villa in the luxury class Balinese style located 70 meters from the …
$752,260
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$98,210
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 48 м²
KAT4414: стильная современная застройка состоит из 30 апартаментов с одной спальней, одной в…
$170,148
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Sunny Moon будет интересен как…
$246,550
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Вилла 1 комната в Равай, Таиланд
Вилла 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-д…
$564,929
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 104 м²
KAT4395: стильная, современная разработка состоит из апартаментов с 2 спальнями, гостиной, з…
$215,107
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 36 м²
RAW6133: Start of construction - 2019. Completion of construction - December 2020. This affo…
$110,295
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
$125,927
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Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Этаж 1/1
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюде…
$520,077
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 5/7
Полная меблировкаО комплексе:Современный кондоминиум в районе Чалонг, Пхукет, состоит из 2 з…
$248,170
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 527 м²
Этаж 1/2
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными б…
$834,577
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/7
$221,245
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/7
$156,896
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/7
$172,470
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Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Виллы декорированы в азиатском стиле с изящной …
$434,828
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет роскошь и п…
$497,655
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 270 м²
CHA4108: Rawai Private Thai Style Pool Villa 3 miniutes from 5 YAK ChalongLand 1740 sqm.( 1 …
$410,324
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 330 м²
RAW5671: Modern and spacious villa in a secured and gated project. The complex is situated b…
$376,130
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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