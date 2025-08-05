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CM TOP ESTATE CO LTD

Baan Thai Surin Hills 124/40 Srisoonthorn road 4025 Cherntalay Thalang Phuket 83110 Thailand
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:52
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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