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Жильё в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
3544
Патонг
30
Кату
15
Кхок Клой
10
3 663 объекта найдено
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,18 млн
Квартира с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Квартира с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Площадь 90 м²
RESALE. A spacious 90 sqm condo in a stunning resort with outstanding facilities and dining …
€302,527
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€126,565
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€67,027
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,11 млн
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,34 млн
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 216 м²
Количество этажей 1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,70 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
€1,38 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 588 м²
Количество этажей 1
€1,81 млн
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 777 м²
Количество этажей 1
€2,36 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
€3,24 млн
Дом 6 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 2
€4,98 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Количество этажей 1
€982,400
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Количество этажей 1
€1,02 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
€1,97 млн
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 208 м²
€3,70 млн
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€616,407
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
€829,030
Дом 3 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
€713,502
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 640 м²
RESALE. An excellent investment choice, located up on a hill, 2  minutes walk to Kalim Beach…
€292,272
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Провинция Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс апартаментов под управлением отеля, рядом вся инф…
€95,293
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Комплекс располагается на пляже Карон на возвышении в окружении тропического леса. Будет упр…
€213,865
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Новый жилой комплекс на берегу пляжа Камала в 200 метрах от моря. Дизайн интерьера выполнен …
€136,352
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 681 м²
RESALE. A modern and very spacious family home with 2 kitchens, outdoor barbeque area, full …
€894,291
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Комплекс удобно расположен в северной части острова в пешей доступности от одного из лучших …
€141,233
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 24 м²
Апартаменты рядом с самым красивым пляжем Най Харн. Каждый этаж выполнен в абсолютно уникаль…
€109,674
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 735 м²
RESALE. The pinnacle of luxury coastal living, an unparalleled location overlooking Naithon …
€2,15 млн

Типы недвижимости в Провинция Пхукет

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Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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