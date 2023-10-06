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Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Жильё в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
3544
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30
Кату
15
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3 663 объекта найдено
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Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
5
430 м²
1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,18 млн
Рекомендовать
Квартира с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
90 м²
RESALE. A spacious 90 sqm condo in a stunning resort with outstanding facilities and dining …
€302,527
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
300 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
33 м²
2/5
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€126,565
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€67,027
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,11 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,34 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 216 м²
1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,70 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
430 м²
1
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
588 м²
1
€1,81 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
7
777 м²
1
€2,36 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
1 100 м²
2
€3,24 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
6
7
1 700 м²
2
€4,98 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
467 м²
1
€982,400
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
479 м²
1
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
4
4
625 м²
€1,97 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 208 м²
€3,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
4
300 м²
1
€616,407
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
4
413 м²
1
€829,030
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
320 м²
1
€713,502
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
2
1
10 640 м²
RESALE. An excellent investment choice, located up on a hill, 2 minutes walk to Kalim Beach…
€292,272
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Пхукет, Таиланд
1
28 м²
Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс апартаментов под управлением отеля, рядом вся инф…
€95,293
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
2
56 м²
Комплекс располагается на пляже Карон на возвышении в окружении тропического леса. Будет упр…
€213,865
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
40 м²
Новый жилой комплекс на берегу пляжа Камала в 200 метрах от моря. Дизайн интерьера выполнен …
€136,352
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
5
7
681 м²
RESALE. A modern and very spacious family home with 2 kitchens, outdoor barbeque area, full …
€894,291
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
1
30 м²
Комплекс удобно расположен в северной части острова в пешей доступности от одного из лучших …
€141,233
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
2
24 м²
Апартаменты рядом с самым красивым пляжем Най Харн. Каждый этаж выполнен в абсолютно уникаль…
€109,674
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
5
735 м²
RESALE. The pinnacle of luxury coastal living, an unparalleled location overlooking Naithon …
€2,15 млн
Рекомендовать
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