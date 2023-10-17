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Многоуровневые квартиры в Таиланде

Многоуровневые квартиры В архив
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Многоуровневые квартиры со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 76 м²
Этаж 14/20
Продается квартира от застройщика в шикарном комплексе. Квартика дуплекс, то есть двухуровне…
€205,600
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
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€413,235
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бангкок, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бангкок, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 37
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€2,56 млн

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
недорогая
элитная
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