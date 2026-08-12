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Многоуровневые квартиры в Таиланде

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Пхукет
3
Чонг Тале
3
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 417 м²
Этаж 1/1
Продается шикарная 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 417 кв.м. Квартир…
$1,57 млн
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$1,22 млн
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
2комнатные LUXURY апппартаменты на 1 линии Бангтао 260М2   ❖ Дата постройки 4-й кварта…
$1,60 млн
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Параметры недвижимости в Таиланде

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с террасой
с бассейном
Недорогая
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