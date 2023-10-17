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Коттеджи в Таиланде

Провинция Пхукет
4
Пхукет
4
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж в Пхукет, Таиланд
Коттедж
Пхукет, Таиланд
Ocean View Cottages - новый тропический современный проект класса люкс расположенный на холм…
Цена по запросу
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка в Пхукет, Таиланд
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€163,650
Коттедж 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Коттедж 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Погрузитесь в роскошь и очарование Таиланда – земли удивительных контрастов и бесконечного б…
€138,850
Коттедж 1 спальня с видом на океан, с Ocean Breeze, с Ocean Sand в Пхукет, Таиланд
Коттедж 1 спальня с видом на океан, с Ocean Breeze, с Ocean Sand
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
КАМАЛА БАЙ ОКЕАН ПРОСМОТРЕТЬ КОТТЕДЖПРОЕКТЫКоттеджи Kamala Bay Ocean View - это потрясающие …
€153,011

Параметры недвижимости в Таиланде

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