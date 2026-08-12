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Коттеджи в Таиланде

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Краби, Таиланд
Коттедж 4 комнаты
Краби, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Количество этажей 1
Вилла с бассейном в Краби с видом на горы за 19 млн бат   Мечтаете о месте, где утро н…
$570,000
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Агентство
Undersun Estate
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Коттедж в Чонг Тале, Таиланд
Коттедж
Чонг Тале, Таиланд
✅ Проект расположен в престижном районе Лагуна на западном побережье Пхукета, в 900 метрах о…
$1,47 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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