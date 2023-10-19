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Продажа офисных помещений в Таиланде

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1 объект найдено
Офис в Бангкок, Таиланд
Офис
Бангкок, Таиланд
Площадь 48 246 м²
Количество этажей 22
Office building for sale, the whole building, 22 floors high, next to New Petchburi Road, Ba…
€52,16 млн
Realting.com
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