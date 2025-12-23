Об агентстве

50 Lemons — агентство недвижимости на Пхукете, специализирующееся на качественных, продуманных и инвестиционно-привлекательных объектах.

Мы работаем с кондоминиумами и виллами в лучших районах острова — Банг Тао, Лаян, Чернг Талей, Камала, Равай и других. В фокусе — архитектура, инженерия, локация и реальный потенциал роста стоимости и аренды, а не просто «красивые картинки».

Наша команда сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от подбора объекта и выездных просмотров до юридического оформления, приёма недвижимости и дальнейшего управления. Мы живём на Пхукете много лет, глубоко понимаем рынок и честно подсказываем, где действительно стоит покупать.

50 Lemons — это персональный подход, прозрачность, внимание к деталям и недвижимость, за которую не стыдно рекомендовать.