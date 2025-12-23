  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. 50 Lemons

50 Lemons

Таиланд,
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
50lemons.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

50 Lemons — агентство недвижимости на Пхукете, специализирующееся на качественных, продуманных и инвестиционно-привлекательных объектах.

Мы работаем с кондоминиумами и виллами в лучших районах острова — Банг Тао, Лаян, Чернг Талей, Камала, Равай и других. В фокусе — архитектура, инженерия, локация и реальный потенциал роста стоимости и аренды, а не просто «красивые картинки».

Наша команда сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от подбора объекта и выездных просмотров до юридического оформления, приёма недвижимости и дальнейшего управления. Мы живём на Пхукете много лет, глубоко понимаем рынок и честно подсказываем, где действительно стоит покупать.

50 Lemons — это персональный подход, прозрачность, внимание к деталям и недвижимость, за которую не стыдно рекомендовать.

Услуги

Наши услуги:

• Подбор недвижимости на Пхукете — кондоминиумы, виллы, земельные участки

• Инвестиционные консультации и расчёт доходности (ROI, аренда, рост стоимости)

• Организация индивидуальных просмотров и property tours

• Сопровождение сделок купли-продажи (freehold / leasehold)

• Юридическая проверка объектов и договоров

• Помощь с открытием банковских счетов и оплатами

• Приёмка недвижимости от застройщика

• Комплектация и меблировка объектов

• Управление арендой и дальнейшее обслуживание

• Перепродажа (resale) и выход из инвестиций

Наши агенты за границей
Адель Мухетдинов
Адель Мухетдинов
1 объект
Полина Леонова
Полина Леонова
Агентства рядом
Premium Premium
Tumanov Group
Таиланд, Теп Красатти
Новостройки 359 Жилая недвижимость 4681
Миссия компании Tumanov Group - объединение и создание сообщества инвесторов и людей, которые выбрали Пхукет для счастливой жизни и преумножения своего капитала. Работаем только с недвижимостью острова Пхукет в Тайланде, а не распыляемся на множество направлений. Для наших клиентов пре…
Оставить заявку
Phuket Buy House
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 1118 Коммерческая недвижимость 23 Земельные участки 52
PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на рай…
Оставить заявку
Phuket9
Таиланд, Пхукет
Жилая недвижимость 13
Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных…
Оставить заявку
Phuket Mix
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2011
Жилая недвижимость 54
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
Оставить заявку
Easy Invest Estate
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 21
EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете. В EIE.ASIA Вы гарантированно получите: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ- Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия! БЕЗОПАСНОСТЬ - Работаем только с проверенными застройщиками с безупречной репутацией! 0% КОМ…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти