50 Lemons — агентство недвижимости на Пхукете, специализирующееся на качественных, продуманных и инвестиционно-привлекательных объектах.
Мы работаем с кондоминиумами и виллами в лучших районах острова — Банг Тао, Лаян, Чернг Талей, Камала, Равай и других. В фокусе — архитектура, инженерия, локация и реальный потенциал роста стоимости и аренды, а не просто «красивые картинки».
Наша команда сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от подбора объекта и выездных просмотров до юридического оформления, приёма недвижимости и дальнейшего управления. Мы живём на Пхукете много лет, глубоко понимаем рынок и честно подсказываем, где действительно стоит покупать.
50 Lemons — это персональный подход, прозрачность, внимание к деталям и недвижимость, за которую не стыдно рекомендовать.
Наши услуги:
• Подбор недвижимости на Пхукете — кондоминиумы, виллы, земельные участки
• Инвестиционные консультации и расчёт доходности (ROI, аренда, рост стоимости)
• Организация индивидуальных просмотров и property tours
• Сопровождение сделок купли-продажи (freehold / leasehold)
• Юридическая проверка объектов и договоров
• Помощь с открытием банковских счетов и оплатами
• Приёмка недвижимости от застройщика
• Комплектация и меблировка объектов
• Управление арендой и дальнейшее обслуживание
• Перепродажа (resale) и выход из инвестиций