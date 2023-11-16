ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Чонбури
Жильё в Чонбури, Таиланд
Паттайя
559
Na Chom Thian
6
Банг Саре
6
Очистить
566 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
5
4
280 м²
3
Дoм на Пратамнaке, в самом сеpдце Пaттайи! The Terrace Phratamnak 205 - это трeхэтажнoе здaн…
€240,437
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
28 м²
8/8
Студия в Siam Oriental Plaza, в престижном районе на холме Пратамнак, в нескольких минутах х…
€41,510
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
2
1
40 м²
43/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€188,413
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
2
1
30 м²
14/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€129,673
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
2
1
30 м²
8/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€78,901
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
2
1
30 м²
30/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€116,373
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
2
1
40 м²
40/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€177,330
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
45 м²
9/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€216,177
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
3
2
67 м²
5/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€304,453
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
30 м²
3/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€91,128
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
31 м²
2/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€136,628
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
7/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€91,796
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
1
1
32 м²
22/43
Студия 31,77 кв.м с видом на город в элитном районе Паттайи всего в 280 метрах от пляжа, в з…
€77,846
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
3
1
20 м²
8/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€45,586
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
2
1
26 м²
3/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€53,563
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
3
2
50 м²
6/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€106,799
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
3
2
51 м²
4/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€107,190
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
2
1
24 м²
8/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€53,705
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
47 м²
10/46
Квартиры и студии площадью 22,70 – 47 кв.м начинаются от 2,7 – 8,1 млн бат. Вид на море с кр…
€112,924
Рекомендовать
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
1
1
32 м²
10/46
Квартиры и студии площадью 22,70 – 47 кв.м начинаются от 2,7 – 8,1 млн бат. Вид на море с кр…
€75,283
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
35 м²
36/46
Квартиры и студии площадью 22,70 – 47 кв.м начинаются от 2,7 – 8,1 млн бат. Вид на море с кр…
€197,868
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
33 м²
8/46
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€72,594
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
46 м²
14/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€155,835
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
3
1
75 м²
7/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€215,765
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
4
3
98 м²
26/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€494,988
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
2
1
31 м²
10/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€91,683
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
4
2
114 м²
12/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€409,123
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
3
1
41 м²
27/47
Роскошные апартаменты площадью от 29,9 до 85 квадратных метров. Цены от 3 4,99 до 10 099 000…
€135,145
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
19
Типы недвижимости в Чонбури
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL