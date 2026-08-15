Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая

Жилье в Чонбури, Таиланд

;
Паттайя
134
Паттайя
1768
Нонг-Пру
162
Банг Саре
55
Показать больше
2 574 объекта найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
TOP TOP
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Резиденции рядом с пляжем Вонгамат — курортная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный пр…
$70,120
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
Спокойная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный проект в районе Вонгамат — вариант для …
$107,758
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
Жизнь у моря в Северной Паттайе — новый курортный проект в районе Вонгамат!Представьте утро,…
$111,111
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Готовый премиальный комплекс на первой береговой линии в Банг Ампхур!The Panora Estuaria — г…
$233,672
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Резиденции с заселением после 50% оплаты!Редкое предложение для тех, кто ищет недвижимость в…
$233,812
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
UP UP
Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Первая береговая линия Паттайи с возможностью заселиться уже сейчас!Готовая недвижимость у м…
$257,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
UP UP
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 33
Роскошные апартаменты премиум-класса в самом сердце Паттайи! Отличный вариант для инвестиров…
$113,565
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Доступная недвижимость в Пратамнаке — переуступка от собственника в DREAM!Ищете первый объек…
$50,015
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Жилой курорт у пляжа Вонгамат — новый проект в спокойной части Северной Паттайи!В районе Вон…
$72,934
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Не все проекты у моря одинаково интересны. Некоторые становятся дефицитом ещё до окончания с…
$89,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Апартаменты в формате all-in-one resort рядом с морем!Проект для тех, кто хочет получить от …
$148,169
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Курортная резиденция нового поколения рядом с пляжем Джомтьен!Embassy World — масштабный жил…
$62,230
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Масштабный resort-проект с апартаментами для отдыха и аренды!Embassy World — современный жил…
$103,994
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Представьте, что море находится всего в пяти минутах от вашего дома...Утром — прогулка по пл…
$85,820
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Недвижимость у моря в престижном районе Паттайи с рассрочкой до 2030 года!Покупка квартиры в…
$104,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/8
Недвижимость у пляжа Вонгамат — курортный проект в Северной Паттайе!Продаются резиденции в н…
$167,320
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Жизнь в формате курорта в одном из самых востребованных районов Паттайи!Embassy World — жило…
$85,864
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Новый формат недвижимости в Паттайе: курорт, где хочется жить каждый день!Современные жилые …
$160,535
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Городской курорт для жизни у моря и инвестиций в Паттайе!Это не просто жилой комплекс, а пол…
$94,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 9/67
Перепродажа от собственника в одном из самых масштабных проектов Паттайи!В продаже по переус…
$154,592
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Студия в DREAM на Пратамнаке по привлекательной цене!Переуступка от собственника!Отличная во…
$50,015
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Современная резиденция для тех, кто выбирает комфорт у моря!Embassy World — жилой проект в р…
$166,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/8
Северная Паттайя у моря — курортный проект в районе Вонгамат!В районе Вонгамат представлен н…
$102,598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Перепродажа от собственника в премиальном проекте на Джомтьене — Foreign Quota!Выгодные усло…
$98,251
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
Вонгамат — жизнь у моря в спокойной части Паттайи!Есть районы, где недвижимость покупают не …
$108,045
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
Пять минут до пляжа Вонгамат!Северная Паттайя давно стала выбором тех, кто хочет жить у моря…
$112,333
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Современный проект с масштабной wellness-инфраструктурой!Сегодня покупатели выбирают не прос…
$95,122
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Курортная резиденция с инфраструктурой уровня отеля в Jomtien!Проект создан для покупателей,…
$160,114
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/8
Меблированная квартира с видом на море в THE BREEZE BEACHSIDE!Переуступка от собственника!Го…
$73,204
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Инвестиционные апартаменты с курортной инфраструктурой у Джомтьена!Современный жилой проект …
$89,021
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Типы недвижимости в Чонбури

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти