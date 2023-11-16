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Жильё в Чонбури, Таиланд

Паттайя
559
Na Chom Thian
6
Банг Саре
6
566 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Дoм на Пратамнaке, в самом сеpдце Пaттайи! The Terrace Phratamnak 205 - это трeхэтажнoе здaн…
€240,437
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 8/8
Студия в Siam Oriental Plaza, в престижном районе на холме Пратамнак, в нескольких минутах х…
€41,510
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 43/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€188,413
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€129,673
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€78,901
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 30/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€116,373
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 40/51
Высококачественный проект - возможность насладиться отдыхом в кондоминиумах от студии 20 кв.…
€177,330
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€216,177
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 5/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€304,453
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€91,128
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€136,628
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/40
Новая высококачественная курортная недвижимостьНовые качественные апартаменты на побережьеПр…
€91,796
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 22/43
Студия 31,77 кв.м с видом на город в элитном районе Паттайи всего в 280 метрах от пляжа, в з…
€77,846
Квартира 3 комнаты в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 8/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€45,586
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€53,563
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€106,799
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€107,190
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с рестораном, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/8
Новые объекты недвижимости: от эффективной студии площадью 20 квадратных метров до двухкомна…
€53,705
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/46
Квартиры и студии площадью 22,70 – 47 кв.м начинаются от 2,7 – 8,1 млн бат. Вид на море с кр…
€112,924
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 10/46
Квартиры и студии площадью 22,70 – 47 кв.м начинаются от 2,7 – 8,1 млн бат. Вид на море с кр…
€75,283
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 36/46
Квартиры и студии площадью 22,70 – 47 кв.м начинаются от 2,7 – 8,1 млн бат. Вид на море с кр…
€197,868
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/46
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€72,594
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 14/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€155,835
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€215,765
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 26/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€494,988
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 10/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€91,683
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 12/30
Цены на квартиры от 27 квадратных метров с одной спальней до пентхаусов площадью 191 квадрат…
€409,123
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 27/47
Роскошные апартаменты площадью от 29,9 до 85 квадратных метров. Цены от 3 4,99 до 10 099 000…
€135,145

Типы недвижимости в Чонбури

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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