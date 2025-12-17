Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn

  1. Realting.com
Бангкок, Таиланд
от
$112,140
;
19
ID: 33098
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    32

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌟 Премиальные апартаменты в Бангкоке — ваш шаг к доходу и комфортной жизни

💰 От $112 140 | Рассрочка до конца 2028 года | Сдача — конец 2028 года

🏠 Апартаменты “под ключ” с готовой отделкой, кухней, техникой и кондиционерами

 

🔥 3 причины выбрать этот проект

✅ Премиум по цене “однушки” в Европе — от $112 140

✅ Рассрочка без переплаты до сдачи дома

✅ Полное сопровождение сделки на русском языке — от брони до получения ключей

 

🏙 Бангкок — город возможностей и роста

Город, где недвижимость растёт вместе с экономикой, а каждый метр — инвестиция в будущее.

✔ Современные небоскрёбы, IT и бизнес

✔ Динамичная жизнь, инфраструктура и транспорт

✔ Сильный арендный рынок для экспатов и профессионалов

 

🏢 О проекте

• Район Pattanakarn / Suan Luang — всего 8 минут до Thonglor и 450 м до MRT (Yellow Line — Hua Mak)

• Две элегантные башни с панорамными видами

• Современный дизайн и функциональные планировки

• Сдача — конец 2028 года

• Полная отделка апартаментов, готовые к заселению (“под ключ”)

 

Удобства и инфраструктура:

🌿 Бассейн 25 м с террасой и зоной отдыха

💪 Фитнес, зал йоги, SPA

☕ Sky Lounge, бар и Co-Kitchen

🧑‍💻 Коворкинг и лаунжи

🐾 Pet-friendly

🅿️ Крытая парковка (63% мест)

🧠 Система “умный дом” + охрана 24/7

 

🏡 Варианты квартир и ориентировочные цены

• 1 спальня (32 м²) — от $112 140

• 1 спальня Plus (39 м²) — от $133 228

• 1 спальня с 2 с/у (48 м²) — от $168 550

• 2 спальни (58 м²) — от $184 790

• 3 спальни (70 м²) — от $237 433

💹 Потенциал аренды — до 7% годовых

📈 Рост стоимости к 2028 году — до +20%

 

🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении

 

💳 Условия оплаты

🔹 Бронь — 100 000 THB (~$3 000)

🔹 15% — через 15 дней после брони

🔹 15% — через 3 месяца

🔹 70% — при получении ключей (конец 2028 года)

💡 Без скрытых комиссий. Полностью прозрачно и безопасно

 

📍 Почему Бангкок

• Один из самых динамичных мегаполисов Азии

• Возможность покупки в собственность (Freehold)

• Приток экспатов, IT-специалистов и предпринимателей

• Сильный арендный рынок и устойчивый рост цен

 

🤝 Полное сопровождение для вашего комфорта

✔ Бесплатная консультация и подбор юнита

✔ Сопровождение сделки на русском языке

✔ Перевод документов и помощь с открытием счета

✔ Поддержка с последующей арендой и управлением

✔ Подробный расчёт доходности и выбор оптимального лота

 

📲 Напишите сейчас — я помогу подобрать квартиру под ваш бюджет и цель, покажу лучшие варианты и рассчитаю доходность.

✨ Бангкок — инвестиции, комфорт и стиль жизни в одном месте!

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
