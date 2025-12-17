Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn

🌟 Премиальные апартаменты в Бангкоке — ваш шаг к доходу и комфортной жизни

💰 От $112 140 | Рассрочка до конца 2028 года | Сдача — конец 2028 года

🏠 Апартаменты “под ключ” с готовой отделкой, кухней, техникой и кондиционерами

🔥 3 причины выбрать этот проект

✅ Премиум по цене “однушки” в Европе — от $112 140

✅ Рассрочка без переплаты до сдачи дома

✅ Полное сопровождение сделки на русском языке — от брони до получения ключей

🏙 Бангкок — город возможностей и роста

Город, где недвижимость растёт вместе с экономикой, а каждый метр — инвестиция в будущее.

✔ Современные небоскрёбы, IT и бизнес

✔ Динамичная жизнь, инфраструктура и транспорт

✔ Сильный арендный рынок для экспатов и профессионалов

🏢 О проекте

• Район Pattanakarn / Suan Luang — всего 8 минут до Thonglor и 450 м до MRT (Yellow Line — Hua Mak)

• Две элегантные башни с панорамными видами

• Современный дизайн и функциональные планировки

• Сдача — конец 2028 года

• Полная отделка апартаментов, готовые к заселению (“под ключ”)

Удобства и инфраструктура:

🌿 Бассейн 25 м с террасой и зоной отдыха

💪 Фитнес, зал йоги, SPA

☕ Sky Lounge, бар и Co-Kitchen

🧑‍💻 Коворкинг и лаунжи

🐾 Pet-friendly

🅿️ Крытая парковка (63% мест)

🧠 Система “умный дом” + охрана 24/7

🏡 Варианты квартир и ориентировочные цены

• 1 спальня (32 м²) — от $112 140

• 1 спальня Plus (39 м²) — от $133 228

• 1 спальня с 2 с/у (48 м²) — от $168 550

• 2 спальни (58 м²) — от $184 790

• 3 спальни (70 м²) — от $237 433

💹 Потенциал аренды — до 7% годовых

📈 Рост стоимости к 2028 году — до +20%

🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении

💳 Условия оплаты

🔹 Бронь — 100 000 THB (~$3 000)

🔹 15% — через 15 дней после брони

🔹 15% — через 3 месяца

🔹 70% — при получении ключей (конец 2028 года)

💡 Без скрытых комиссий. Полностью прозрачно и безопасно

📍 Почему Бангкок

• Один из самых динамичных мегаполисов Азии

• Возможность покупки в собственность (Freehold)

• Приток экспатов, IT-специалистов и предпринимателей

• Сильный арендный рынок и устойчивый рост цен

🤝 Полное сопровождение для вашего комфорта

✔ Бесплатная консультация и подбор юнита

✔ Сопровождение сделки на русском языке

✔ Перевод документов и помощь с открытием счета

✔ Поддержка с последующей арендой и управлением

✔ Подробный расчёт доходности и выбор оптимального лота

📲 Напишите сейчас — я помогу подобрать квартиру под ваш бюджет и цель, покажу лучшие варианты и рассчитаю доходность.

✨ Бангкок — инвестиции, комфорт и стиль жизни в одном месте!