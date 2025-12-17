Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn

🌟 Премиальные апартаменты в Бангкоке — ваш шаг к доходу и комфортной жизни
💰 От $112 140 | Рассрочка до конца 2028 года | Сдача — конец 2028 года
🏠 Апартаменты “под ключ” с готовой отделкой, кухней, техникой и кондиционерами
🔥 3 причины выбрать этот проект
✅ Премиум по цене “однушки” в Европе — от $112 140
✅ Рассрочка без переплаты до сдачи дома
✅ Полное сопровождение сделки на русском языке — от брони до получения ключей
🏙 Бангкок — город возможностей и роста
Город, где недвижимость растёт вместе с экономикой, а каждый метр — инвестиция в будущее.
✔ Современные небоскрёбы, IT и бизнес
✔ Динамичная жизнь, инфраструктура и транспорт
✔ Сильный арендный рынок для экспатов и профессионалов
🏢 О проекте
• Район Pattanakarn / Suan Luang — всего 8 минут до Thonglor и 450 м до MRT (Yellow Line — Hua Mak)
• Две элегантные башни с панорамными видами
• Современный дизайн и функциональные планировки
• Сдача — конец 2028 года
• Полная отделка апартаментов, готовые к заселению (“под ключ”)
Удобства и инфраструктура:
🌿 Бассейн 25 м с террасой и зоной отдыха
💪 Фитнес, зал йоги, SPA
☕ Sky Lounge, бар и Co-Kitchen
🧑💻 Коворкинг и лаунжи
🐾 Pet-friendly
🅿️ Крытая парковка (63% мест)
🧠 Система “умный дом” + охрана 24/7
🏡 Варианты квартир и ориентировочные цены
• 1 спальня (32 м²) — от $112 140
• 1 спальня Plus (39 м²) — от $133 228
• 1 спальня с 2 с/у (48 м²) — от $168 550
• 2 спальни (58 м²) — от $184 790
• 3 спальни (70 м²) — от $237 433
💹 Потенциал аренды — до 7% годовых
📈 Рост стоимости к 2028 году — до +20%
🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении
💳 Условия оплаты
🔹 Бронь — 100 000 THB (~$3 000)
🔹 15% — через 15 дней после брони
🔹 15% — через 3 месяца
🔹 70% — при получении ключей (конец 2028 года)
💡 Без скрытых комиссий. Полностью прозрачно и безопасно
📍 Почему Бангкок
• Один из самых динамичных мегаполисов Азии
• Возможность покупки в собственность (Freehold)
• Приток экспатов, IT-специалистов и предпринимателей
• Сильный арендный рынок и устойчивый рост цен
🤝 Полное сопровождение для вашего комфорта
✔ Бесплатная консультация и подбор юнита
✔ Сопровождение сделки на русском языке
✔ Перевод документов и помощь с открытием счета
✔ Поддержка с последующей арендой и управлением
✔ Подробный расчёт доходности и выбор оптимального лота
📲 Напишите сейчас — я помогу подобрать квартиру под ваш бюджет и цель, покажу лучшие варианты и рассчитаю доходность.
✨ Бангкок — инвестиции, комфорт и стиль жизни в одном месте!