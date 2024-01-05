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Realting.com
Таиланд
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Ko Samui
Жильё в Ko Samui, Таиланд
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107 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ko Samui, Таиланд
4
221 м²
1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
€329,425
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Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ko Samui, Таиланд
6
514 м²
3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
€750,103
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ko Samui, Таиланд
4
209 м²
1
Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными м…
€272,483
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ламай, Таиланд
2
63 м²
2
Просторные апартаменты и виллы с частными бассейнами, 900 метров до пляжа Ламай, Самуи, Таил…
€106,128
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Чавенг Ной, Таиланд
3
1
69 м²
3/4
Квартира в туристическом сердце острова Самуи!Отличный вариант для инвестирования! Высокая …
€140,924
1
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чавенг Ной, Таиланд
9
1
35 м²
2/4
Квартира в туристическом сердце острова Самуи!Отличный вариант для инвестирования! Высокая …
€71,609
1
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мэнам, Таиланд
3
169 м²
1
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются уникальные виллы с бассейн…
€362,557
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ламай, Таиланд
4
260 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы…
€348,497
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ko Samui, Таиланд
3
255 м²
1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 …
€376,329
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ламай, Таиланд
4
146 м²
1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд Предлагаются высококачественные …
€241,247
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ламай, Таиланд
4
146 м²
1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд Предлагаются высококачественные …
€154,712
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мэнам, Таиланд
3
203 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы …
€183,328
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ko Samui, Таиланд
2
92 м²
4
Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы и апартаменты …
€205,863
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ko Samui, Таиланд
2
72 м²
3
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд Предлагаются мебл…
€225,943
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Квартира 4 спальни
Ko Samui, Таиланд
4
4
423 м²
Вилла с видом на море 4 спальни в Plai laem с большим садом и частным купанием. 24 Часа …
€717,474
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Квартира 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
4
271 м²
Explore the mysterious charm of Koh Samui with the best location The Villa is desira…
€623,600
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
4
3
440 м²
Stunning Seaview 3 Bedroom Villa Price: 22 500 000 THB
€587,074
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
4
300 м²
The villa has an unbeatable position offering incredible close ocean views of world-famous C…
€647,069
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
3
1 м²
It is the perfect place to relax, get work done or a bit of both! Villa is a 3 bedro…
€623,600
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Вилла 4 спальни
Ko Samui, Таиланд
4
4
180 м²
Located in Bophut Area, Beachfront Baan Fisherman offers air-conditioned accommodation with …
€1,02 млн
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
3
270 м²
Fully furnished, ready to move in. The villa has been added in the company balance sheet, t…
€300,039
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
4
180 м²
Price - 13,000,000 - 15,000,000 THB Luxury Villa Project is a private and exclusive …
€339,195
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
3
200 м²
Cozy 3 Bedroom villa with amazing sunset views Villa has 2 floors with 3 Bedroom …
€508,761
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
3
325 м²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
€573,988
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
3
298 м²
Удивительные резиденции, расположенные на холмах Банграка и предлагающие 180 градусов непрев…
€545,296
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Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
3
3
381 м²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
€936,647
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Вилла 4 спальни
Ko Samui, Таиланд
4
4
580 м²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
€991,437
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Вилла 4 спальни
Ko Samui, Таиланд
4
4
160 м²
A modern tropical villa with a unique architecture just s step away from school that…
€834,907
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Вилла 2 спальни
Ko Samui, Таиланд
2
2
209 м²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
€310,476
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Вилла 4 спальни
Ko Samui, Таиланд
4
4
1 м²
Our villa is beautifully equipped with everything you desire to make your family & frien…
€691,403
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Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд
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