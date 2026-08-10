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Таунхаусы в Вильяхойосе, Испания

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5 объектов найдено
Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Вила-Джойоса, этот эксклюзивный таунхаус предлагает…
$1,90 млн
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Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$322,009
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Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…
$659,435
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Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
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Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
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