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la Vila Joiosa Villajoyosa
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Таунхаусы в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
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11 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
4
262 м²
Жить в 100 метрах от моря.Этот превосходный дом имеет застроенную площадь 262 м2, а на перво…
€695,000
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Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
105 м²
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
€455,000
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Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
105 м²
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
€455,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
105 м²
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
€455,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
105 м²
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…
€612,500
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€650,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
€294,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
€312,500
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
€485,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€325,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€380,000
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