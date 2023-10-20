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Таунхаусы в la Ribera Baixa, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом в Sueca, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Sueca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Представляем  вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальме…
€410,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
€95,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
€230,000

Параметры недвижимости в la Ribera Baixa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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