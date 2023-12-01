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Таунхаусы в Cullera, Испания

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10 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
€95,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
€230,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€316,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€295,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€288,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€316,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€275,000
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Таунхаус 4 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом с очень удобным расположением в спокойном районе. Множество баров, кафе или ресторанов, …
€225,000
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Таунхаус 4 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Впечатляющий двухквартирный дом в Кульере, в Унико после прямой линии пляжа, по крайней мере…
€360,000
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Таунхаус 4 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Предлагается к продаже таунхаус в Racó de Cullera, располо…
€260,000
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