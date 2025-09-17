Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Годелья
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Годелье, Испания

5 объектов найдено
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 174 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$799,289
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$846,031
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$828,502
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Двухэтажный таунхаус класса люкс, расположенный в одном из лучших урбанизаций в центре Кампо…
$484,920
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$869,402
