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Таунхаусы с видом на море в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
259
Торревьеха
63
Pilar de la Horadada
59
Марина-Баха
54
Orihuela
47
Almoradi
42
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
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91 объект найдено
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хорош…
€95,260
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Продается трехуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хоро…
€99,995
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже таунхаус с небольшим участком в тихом жилом районе San Miguel de Salinas. Дом име…
€129,500
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€650,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€335,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€299,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Таунхаус 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/2
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
€244,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам трехэтажный таунхаус в Ориуэла Коста. Общая площадь постройки составляет 93 м…
€148,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в район…
€550,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный таунхаус в урбанизации закрытого типа.Таунхаус расположен на двух ур…
€415,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Представляем просторный таунхаус в современной урбанизации в городе Финестрат.Двухэтажный та…
€415,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в урбанизации премиум класса «Camporosso Village» с видом на море, гор…
€470,000
Таунхаус 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Таунхаус 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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