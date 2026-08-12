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Таунхаусы у моря в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
95
Бенидорм
4
Аликанте
12
Аликанте
713
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8 объектов найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Просторный отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и видом на море недалеко от Ла Мата . Пр…
$406,802
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенный н…
$474,350
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями и собственными садами в Сьерра-Кортина, Финестрат Расположенн…
$629,782
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Современный пляжный таунхаус с частным бассейном, террасой на крыше и видом на море рядом с …
$445,193
НДС
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Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Смежный дом с 4 спальнями с видом на море в Кампоаморе. Просторный двухквартирный дом с четы…
$928,936
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Очаровательный полностью меблированный таунхаус, готовый к ключу, с большой террасой, открыт…
$344,316
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Изысканный таунхаус с частной террасой на крыше, гаражом, общим бассейном и спортивной площа…
$826,415
НДС
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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