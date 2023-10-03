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Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в Валенсии, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
259
Торревьеха
63
Pilar de la Horadada
59
Марина-Баха
54
Orihuela
47
Almoradi
42
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
l Alfas del Pi
18
Rojales
18
Марина-Альта
18
Виналопо-Митха
14
Гуардамар
12
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Алаканти
10
Кальпе
10
Сан-Мигель-де-Салинас
8
el Campello
5
Бенидорм
5
Дения
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91 объект найдено
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Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
80 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
120 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
62 м²
1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
3
90 м²
2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
58 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хорош…
€95,260
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
1
70 м²
3
Продается трехуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хоро…
€99,995
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
90 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
70 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
70 м²
В продаже таунхаус с небольшим участком в тихом жилом районе San Miguel de Salinas. Дом име…
€129,500
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
138 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
95 м²
2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€335,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
98 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€299,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
64 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
114 м²
2/2
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
€244,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
93 м²
2
Предлагаем Вам трехэтажный таунхаус в Ориуэла Коста. Общая площадь постройки составляет 93 м…
€148,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
5
3
220 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в район…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
3
220 м²
2
Представляем просторный таунхаус в урбанизации закрытого типа.Таунхаус расположен на двух ур…
€415,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
3
220 м²
1
Представляем просторный таунхаус в современной урбанизации в городе Финестрат.Двухэтажный та…
€415,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
6
3
260 м²
2
Представляем таунхаус в урбанизации премиум класса «Camporosso Village» с видом на море, гор…
€470,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
315 м²
4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
1
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
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