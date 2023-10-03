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Таунхаусы с видом на горы в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
259
Торревьеха
63
Pilar de la Horadada
59
Марина-Баха
54
Orihuela
47
Almoradi
42
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
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9 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
€137,260
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
€190,000

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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